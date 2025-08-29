Ricky Martin vine la București. Superstarul mondial aduce show-ul „Ricky Martin live 2025” la Romexpo, pe 16 decembrie

RICKY MARTIN vine la București pe 16 decembrie, la Romexpo Hall. Biletele sunt disponibile la rickymartin.emagic.ro , tickets.emagic.ro și iaBilet .

Superstarul internațional Ricky Martin revine în România cu cel mai recent turneu al său - Ricky Martin Live 2025, un spectacol vibrant care promite o experiență muzicală memorabilă pentru fanii din întreaga lume.

Cunoscut pentru concertele sale electrizante, unde combină ritmurile latino cu influențe pop și internaționale, alături de coregrafii spectaculoase și o prezență scenică irezistibilă, Ricky Martin demonstrează încă o dată că este un entertainer desăvârșit. Concertul va include un setlist cu cele mai mari hituri ale artistului – de la „Livin’ la Vida Loca” și „She Bangs” până la „María” și „The Cup of Life”.

Producția scenică este impresionantă, cu un design vizual atent conceput pentru a amplifica fiecare moment artistic. Lumini de ultimă generație, proiecții vizuale imersive, o trupă live și șapte dansatori acompaniază show-ul, oferind publicului o experiență intensă, plină de ritm și culoare.

Încă de la lansare, turneul Ricky Martin Live a fost întâmpinat cu recenzii entuziaste la nivel internațional, criticii apreciind energia debordantă, carisma și vocea inconfundabilă a artistului.

Mai mult decât un simplu concert, Ricky Martin Live 2025 este o celebrare a unei cariere impresionante și o dovadă că Ricky Martin rămâne unul dintre cei mai spectaculoși și iubiți artiști ai scenei muzicale internaționale.

Un eveniment organizat de Emagic.

