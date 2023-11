Proiect inedit. Scena underground din Islanda, văzută prin obiectivul fotografului român George Mieluș

Conceptul este simplu, dar puternic, se arată într-un comunicat.

Fotograful George Mieluș, cunoscut pe scena muzicală underground românească și pentru proiectul ”Născut în underground”, a petrecut câteva ore cu fiecare artist sau trupă remarcabilă din Islanda, ”pătrunzând în sanctuarul lor creativ și creând două fotografii, un portret al artistului sau al trupei și o imagine cu un obiect atent selectat și reprezentativ pentru fiecare artist”.

George Mielus

Cu o selecție atentă a 22 de printuri, fiecare având o abordare unică asupra culturii underground islandeze enigmatice, expoziția include artiști precum Morpholith, Virgin Orchestra, Líkami, Beggi Smari, Andartak, Bmoe, Oshes, Daníel Hjálmtýsson și alții.

Proiectul a fost posibil cu accesarea unei rezidențe artistice de trei săptămâni, o inițiativă bilaterală implementată în cadrul Programului RO-CULTURA, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021.

George Mielus

Despre artist | George Mieluș

„Pasiunea mea pentru fotografie s-a născut în 2003, după liceu. Ca tânăr artist de graffiti voiam ca și alții să descopere această formă de artă urbană în București, așa că mi-am cumpărat un aparat foto și am început să creez conținut pentru unul dintre primele site-uri care promovau artiștii români de graffiti. În 2010, am creat ARTFEL -studio pentru fotografie de modă, portrete creative, produse și publicitate și am condus studioul timp de peste 3 ani.

George Mielus

În decembrie 2015, am început să lucrez la un proiect foto care documentează sentimentele și stările artiștilor înainte și după concertul lor, pentru a evidenția emoțiile lor. Am numit proiectul „Născut în Underground”, deoarece include majoritatea artiștilor care reprezintă cultura underground românească. În 2019, am lansat cartea foto „Născut în Underground” și am prezentat proiectul la festivalul internațional de fotografie Bucharest Photofest.” - George Mieluș.

George Mielus

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 24-11-2023 20:25