S-a lansat ”Miezul Nopții București”, un album deosebit de garage-rock & punk. Interviu cu Daniel Boiangiu

Multi-instrumentist, Daniel este cunoscut în special datorită activității sale în CARDINAL, o trupă constățeană foarte bună de psychedelic-rock, stoner și ... alte subgenuri rock plăcut-zgomotoase.

De această dată, cel care este cunoscut în rândul prietenilor drept Denis s-a decis să facă ceva puțin diferit de CARDINAL.

A pus pe albumul său o atitudine punk, un garage rock ”turbulent”, alături de povești despre ”frigidere, tramvaie pasiv-agresive și discoteci imaginare”.

Remarcabil este faptul că acest album este unul de tip ”one man show”, în care Daniel Boiangiu a cântat la toate instrumentele care se aud acolo, a pus vocea pe toate piesele, a scris versurile și a compus toată muzica celor 10 melodii de pe ”Miezul Nopții București”.

Garage rock și Dumitru Fărcaș

Înregistrat la Librasound Studio și în apartamente, săli de repetiții și pe străzile Bucureștiului în perioada iulie 2020 – aprilie 2022, ”Miezul Nopții București” este un album deosebit, bine produs și cu un ”sound” care iese puțin din tiparele autohtone, bineînțeles, dacă ai curiozitatea să-l asculți măcar o dată cap-coadă, fără să iei în seamă prejudecățile celor care cred că în România nu se poate cânta garage-rock.

”E O Lume” este prima piesă de pe acest album, iar Denis spune că a vrut - cu această melodie - să introducă ascultătorul în universul albumului într-un mod cât mai compact:

”Tramvaiul vine, noaptea se așează rapid peste oraș, iar nebunul își începe mantra: ”E o lume disperată, turbată, luată de cap”.

Piesa se încheie cu un fragment al unei piese celebre în România, interpretată de taragotistul Dumitru Fărcaș pentru genericul emisiunii ”Tezaur folcloric”.

Care este explicația?

”Sample-ul ce încheie piesa a fost înregistrat la 8 dimineața, dintr-o mașină, în intersecție la Universitate.” - spune D.E.N.I.S.

După cum bine spune chiar Daniel Boiangiu, ”Miezul Nopții București” este o ”operă garage rock/punk despre mâncătorul de suflete - orașul cel mare - cu 37 de minute de naivitate tinerească tocată de betoanele încinse”.

Și, da, acest album este unul ... cel puțin deosebit, pentru că - printre riff-urile aspre de chitară și bătăile nervoase de tobe - avem parte de primul disc (sau casetă, pentru colecționari) de ”rock'n'roll-jurnalistic”.

D.E.N.I.S. este un fel de cronicar muzical al vremurilor noastre, care a înregistrat vremurile nebune în care trăim.

”Când dracu ne mai ducem și noi pe acasă?

Între Izvor și Magheru se scurge viața noastră.

Fixurile tale, c-ai făcut tot ce ai vrut,

Și că mâine dimineață o s-o iei iar de la-nceput.”

(...)

”În autobuzul de noapte N109,

Unde văd femei bătute și copii drogați,

Un om stă pe scaun și își dă o gaură-n cap

Mă uit la el de parcă-l cunosc de undeva.” - sunt versurile melodiei ”Muzică scrisă în N109”.

Și nu doar atât. Cu ajutorul unui recorder portabil, Daniel Boiangiu a înregistrat tot felul de sunete de prin București, pe care le-a inclus apoi în acest album.

Cu alte cuvinte, un fel de ... ”rock'n'roll-jurnalistic”.

Interviu cu Daniel ”D.E.N.I.S.” Boiangiu

Cristian Matei "Mumu": Salutare, D... Era sa zic Denis, dar de fapt e Daniel. Oricum, nu e diferență prea mare. Apropo, de la ce vine D.E.N.I.S.?

Daniel Boiangiu: Te salut, Matei! Denis e o poreclă mai veche din Constanța, care s-a lipit. D.E.N.I.S. e numele de scenă sub care am decis acum câțiva ani să îmi scot toate materialele solo.





Cristian Matei "Mumu": OK, întâi aș vrea să vorbim puțin despre albumul tău de debut, iar apoi puțin și despre tine. De ce a durat aproape 2 ani ca să termini înregistrările la acest album? Și nu o spun cu reproș, ci pur și simplu sunt curios care a fost cel mai greu lucru pentru ține în toată această perioadă. Și știu că ai afirmat pe pagina ta de Facebook următorul lucru: "A fost un proces foarte lung, foarte greu, din care am învățat o groază și din care sincer credeam că o să ies cu picioarele înainte"..

Daniel Boiangiu: ”Premisa de la care am pornit cu “Miezul Nopții București” a fost că voi face eu totul, în afară de mix și master. Jonglam cu ideile și primele versuri încă de pe la începutul lui 2020, când încă terminam lucrul la prima mea casetă (“MY 1ST TAPE IM DENIS”, self-released, 2020).

Trebuie să recunoscut că am subestimat cantitatea de muncă ce trebuie depusă pentru a duce la bun sfârșit un astfel de album - conceptual, 10 melodii, toate instrumentele scrise, aranjate și interpretate de mine. Am crezut la un moment dat că nu o să îl mai termin și că o să mă termine el pe mine, lucram sub un deadline tâmpit - concertul de lansare - pe care chiar eu l-am pus, în necunoștință de cauză. Nici măcar nu terminasem de scris unele pasaje, darămite de înregistrat/mixat/masterizat. Am împins lansarea și a fost o decizie bună. Mă bucur că albumul sună exact cum mi l-am imaginat”.

Cristian Matei "Mumu": "Miezul Nopții București" este un album conceptual, ai anunțat tu pe rețelele de socializare. Ne poți spune, pe scurt, care este conceptul care a stat la baza creării acestui excelent produs rocknroll?

Daniel Boiangiu: ”Miezul Nopții București e gândit ca o ilustrație vividă a Bucureștiului nocturn, văzut prin ochii lui “Denis”, acest personaj de prea mult timp pierdut și alienat de licăririle orașului mare. Informația e subiectivă, vedem numai ce vede el din spatele ochilor mari fixați pe capul verde, delirând prin tramvaie sau baruri.”





Cristian Matei "Mumu": De ce ai ales să fii un "one man show" pe acest album? Muzica, versurile, instrumentele și vocile - tot ce mișcă - sunt semnate de Daniel Boiangiu. Pentru că știu că ai destui prieteni talentați pe lângă tine, cu care ar fi putut colabora foarte bine la acest album. Te-ai gândit, probabil, că după ce vei avea succes cu "Miezul nopții București", nu vei mai fi nevoit să împarți câștigurile cu ceilalți, nu? :)

Daniel Boiangiu: ”Am fost norocos că în trupele și colaborările pe care le-am avut până acum (Cardinal, Fuck You! Dracu, Cold Brats, Larvae, Blanc) să am parte de muzicieni extraordinari și oameni foarte în regulă în general, însă eu mai mereu am simțit că mai am ceva de spus. D.E.N.I.S. este, totodată, și un exercițiu personal de “control-freak” asupra întregului proces, ceva de care am avut nevoie la un moment dat.”

Cristian Matei "Mumu": Piesa mea preferată de pe acest album este "Patru pereți", probabil și pentru că este prima pe care am ascultat-o, după ce ai lansat videoclipul pentru promovarea albumului. A ta care este? Și spune-mi și povestea ei, te rog.

Daniel Boiangiu: ”E destul de greu de ales, dar am un soft-spot pentru “Dodeskaden”, climax-ul întregului album. Pe de-o parte e cea mai lungă și complexă compoziție a mea de până acum, pe de altă parte simt că, din punct de vedere liric, înglobează întreg albumul într-un singur cântec”.

Cristian Matei "Mumu": Eu apreciez foarte mult artiștii/trupele autohtone care cântă în limba română - nu pentru că aș fi vreun naționalist - ci pentru că sunt de părere că sunt destui care cântă în engleză, mai ales ăia originali, de la mama lor, ca să zic așa. Eu, personal, dacă vreau să ascult ceva british sau american, ascult direct trupele de acolo, nu pe alții care îi imită. Cu excepția CARDINAL, bineînțeles, care sună foarte bine în engleză :)

Acum, aș vrea să știu cum de te-ai decis să cânți în limba română? Pentru că puteai la fel de bine să lansezi "Bucharest, midnight".

Daniel Boiangiu: ”Pentru mine depinde mult și pentru cine faci muzică și ce teme abordezi. Un album despre București nu putea să fie în altă limba decât în română”.

Cristian Matei "Mumu": Acum am și câteva curiozități despre tine, dacă nu te deranjează. Ce muzică asculți tu, în general? Pentru că proiectele tale muzicale sunt destul de diferite. Între D.E.N.I.S. și LARVAE, de exemplu, e o diferență ca de la cer la pământ, muzical vorbind. Dă-mi niște exemple de trupe și albume care îți plac și care crezi că te-au influențat în ultimii ani.

Daniel Boiangiu: ”Nu e un secret că formația mea preferată e King Gizzard And The Lizard Wizard, care schimbă stilul muzical de la album la album, deși continuă să sune ca ei înșiși.

Dacă ar fi să enumăr câteva care mi-au schimbat viziunea față de muzică în ultimii ani, acelea ar fi:

black midi - Of Schlagenheim (2019)

ORB - Naturality (2017)

The Coneheads - LP1 (2016)

Car Seat Headrest - Teens Of Denial (2016)

Ariel Pink - pom pom (2014)”

Cristian Matei "Mumu": Este clar că ești foarte pasionat de muzică. De unde ai luat "virusul" ăsta? Este o chestiune de prin familia ta? Sau pur și simplu așa s-a nimerit..

Daniel Boiangiu: ”Fratele meu mai mare, wrestler-ul român Iorgu Aggressor, m-a expus la tot felul de heavy metal/thrash metal/death metal când eram foarte mic, treburi care s-au lipit rapid de mine și am început să fiu pasionat de a descoperi muzică de orice fel încă de atunci. Tatăl meu obișnuia să cânte într-o trupă în anii 80 - el pe chitară/voce - alături de Mugur Mihăescu (mică e lumea, nu?), deci îndemânarea pot să zic că a venit pe partea lui. Familia a avut un rol important formator în toată treaba asta, categoric.”

Cristian Matei "Mumu": Ultima mea întrebare este, de fapt, o dorința personală. Vom vedea vreodată, pe aceeași scenă, D.E.N.I.S. și CARDINAL? Și dacă da, cine va fi cap de afiș?

Daniel Boiangiu: ”Deși ar fi interesant, pe mine m-ar extenua puternic, sunt sigur. Poate doar cu o pauză de câteva ore între set-uri. Cât despre capul de afiș, va fi oare capul mare și verde sau capul pătrat al ~riffurilor angulare~?”

Cristian Matei "Mumu": Îți mulțumesc pentru timpul acordat. Ne vedem la concerte! Și în autobuzul N109, bineînțeles. (Motto: "Între Izvor și Magheru se scurge viața noastră… ").

Daniel Boiangiu: ”Salutări tuturor și îți mulțumesc pentru interviu! Ne vedem sub asfaltul încins, în incubator. Denis out”.

Îl puteți urmări online pe Daniel ”Denis” Boiangiu și proiectele lui muzicale aici. CD-ul, caseta și tricoul pot fi cumpărate de aici.

VIDEO: Concertul de lansare a albumului ”Miezul Nopții București”

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 05-07-2022 21:17