”Parasite”, cel mai bun film al anului, la Premiile Oscar 2020

Oscar 2020. Lungmetrajul sud-coreean "Parasite" a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun film, duminică seară, la Los Angeles.

La această categorie au fost nominalizate filmele: "Ford v Ferrari", "The Irishman", "Jojo Rabbit", "Joker", "Little Women", "Once Upon a Time...in Hollywood", "Marriage Story", "Parasite" și "1917".

"Parasite" este marele câştigător al acestei gale Oscar 2020 cu patru premii.

În afara Oscarului pentru cel mai bun film, "Parasite” s-a impus şi la categoria film internaţional şi i-a adus un Oscar pentru regie lui Bong Joon-ho şi unul pentru scenariu pe care l-a împărţit cu Han Jin-won.

#Oscars Moment: Bong Joon Ho accepts the Oscar for Best Directing for @ParasiteMovie. pic.twitter.com/b7t6bYGdzw — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Acest film sud-coreean a mai câştigat un Glob de Aur pentru film într-o limbă străină şi două premii BAFTA pentru scenariu original şi pentru film în altă limbă decât engleza.

Agerpres

Filmul "Parasite", cu Kang-ho Song, Sun-kyun Lee şi Yeo-jeong Jo este o metaforă despre clivajul social dintre săraci şi bogaţi în societatea modernă şi a mai fost nominalizat şi la categoriile montaj şi scenografie.

Cea de-a 92-a gală de decernare a premiilor Oscar 2020 a avut loc la Dolby Theatre din Hollywood.

Pentru al doilea an consecutiv, gala Oscar s-a desfăşurat fără a avea un prezentator principal.