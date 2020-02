Nominalizările pentu Zmeura de Aur 2020. Premiul pe care nimeni nu vrea să-l câștige

Zmeura de Aur 2020. Filmele Cats, Rambo: Last Blood şi A Madea Family Funeral au câte opt nominalizări la cea de-a 40-a ediţie a Zmeurelor de Aur (Razzies), cunoscute şi sub numele de anti-Oscaruri, deoarece disting cele mai proaste filme din fiecare an.

Lista nominalizărilor la aceste nedorite distincţii a fost publicată sâmbătă, potrivit Agerpres.

Filmul fantastic muzical Cats, care a fost un mare eşec la box office şi a obţinut critici mediocre, este unul dintre candidaţii la categoria cel mai prost film alături de The Fanatic, The Haunting of Sharon Tate, A Madea Family Funeral şi Rambo: Last Blood.

Nominalizări Zmeura de Aur 2020

Sylvester Stallone (Rambo: Last Blood) a fost nominalizat la categoria cel mai prost/slab actor, la care mai ''concurează'' James Franco (Zeroville), David Harbour (Hellboy), Matthew McConaughey (Serenity) şi John Travolta (The Fanatic şi Trading Paint).

La varianta feminină a categoriei, premiul este disputat de Hilary Duff (The Haunting of Sharon Tate), Anne Hathaway (The Hustle and Serenity), Francesca Hayward (Cats), Tyler Perry (A Madea Family Funeral) şi Rebel Wilson (The Hustle).

Nominalizaţii pentru cea mai proastă regie sunt Tom Hooper ( Cats), James Franco (Zeroville), Fred Durst (The Fanatic), Adrian Grunberg (Rambo: Last Blood) şi Neil Marshall (Hellboy).

La categoriile cei mai proşti/slabi actor, respectiv actriţă în rol secundar au fost nominalizaţi James Corden (Cats), Tyler Perry (A Medea Family Funeral), Seth Rogen (Zeroville) şi Bruce Willis (Glass), respectiv Jessica Chastain (Dark Phoenix), Cassi Davis (A Medea Family Funeral), Judi Dench (Cats), Fenessa Pineda (Rambo: First Blood) şi Rebel Wilson (Cats).

Razzies, premii controversate din cadrul industriei de la Hollywood din cauza naturii lor peiorative, includ printre categorii şi alte secţiuni, cum ar fi, de exemplu, cea mai proastă combinaţie pe marele ecran, cel mai prost remake sau cel mai prost sequel (continuare).

Singurul Razzie care are o calitate pozitivă este premiul de reabilitare, acordat în fiecare an unui artist care a fost foarte criticat în trecut şi care de această dată s-a remarcat printr-o muncă de înaltă calitate, relatează EFE. În această secţiune au fost nominalizaţi Jennifer Lopez (Hustlers), Adam Sandler (Uncut Gems), Eddie Murphy (Dolemite is my Name), Will Smith (Aladdin) şi Keanu Reeves (John Wick 3 şi Toy Story 4).

Istoricul Zmeura de Aur

Premiile Zmeura de Aur au fost create în 1980 şi nominalizările sunt anunţate cu o zi înainte de decernarea Oscarurilor, cele mai importante distincţii din industria filmului.

Nominalizaţii şi câştigătorii premiilor Zmeura de Aur sunt votaţi online de circa 1.000 de membri ai Zmeurelor din peste 20 de ţări, care s-au înscris online şi au plătit o taxă de membru de 40 de dolari, scrie Reuters.

Organizatorii nu au prezentat o dată pentru anunţarea câştigătorilor.