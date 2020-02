Premiile Oscar 2020. Povestea statuetei Oscar

Desfăşurată anual, gala premiilor Oscar este organizată de Academia Americană de Film, o organizaţie profesională onorifică, alcătuită din peste 6.000 de artişti şi tehnicieni din lumea cinematografiei.

La început, numele câştigătorilor erau cunoscute înaintea galei, lista premianţilor fiind dată presei în avans.

În 1941, s-a adoptat sistemul plicului închis, aplicat şi astăzi, pentru ca numele câştigătorilor să fie aflate doar în seara galei.

Între 1944 şi 1946, ceremonia acordării premiilor Oscar a avut loc la Teatrul Chinezesc Grauman, iar din 2001 - la Teatrul Dolby (fostul Kodak), unde are loc şi în prezent. Premiile au fost televizate pentru prima dată în 1953, iar color, în 1966.

În 1969, ceremonia a fost transmisă pentru prima dată în întreaga lume.

Cele mai importante categorii ale premiilor sunt: cel mai bun film, cel mai bun actor într-un rol principal, cel mai bun actor într-un rol secundar, cea mai bună actriţă într-un rol principal, cea mai bună actriţă într-un rol secundar, cel mai bun film animat, cel mai bun regizor, cel mai bun film străin, cea mai bună coloană sonoră, cele mai bune costume.

De obicei, se fac câte cinci nominalizări pentru fiecare categorie.

Statueta Oscar: poveste și adevăr

Statueta Oscar care se înmânează câştigătorilor reprezintă un soldat cu o sabie care stă pe o rolă de film cu patru cadre, reprezentând categoriile iniţiale ale Academiei: actorii, scenariştii, regizorii, producătorii şi tehnicienii.

Numită oficial Premiul pentru Merit al Academiei, statueta a fost concepută de directorul artistic Cedric Gibbons şi realizată de sculptorul George Stanley. Povestea spune că numele Oscar se datorează unei secretare a Academiei.

Getty

Acesteia i s-a părut că statueta seamănă cu unchiul ei, Oscar, şi a botezat-o cu acelaşi nume. Din 1931, numele a fost preluat de un jurnalist şi aşa a şi rămas.

Printre recordurile înregistrate de-a lungul istoriei Oscarurilor se numără: cele mai multe nominalizări (64), obţinute de Walt Disney, dintre care a câştigat 26 de statuete;

Cea mai tânără laureată Oscar a fost Shirley Temple, la 6 ani.

Singurele filme care au primit premiile pentru toate cele cinci categorii importante (cel mai bun film, cea mai bună regie, cel mai bun actor, cea mai bună actriţă, cel mai bun scenariu) au fost:

- ''It Happened One Night'' (1934)

- ''One Flew Over The Cuckoo's Nest'' (1975)

- ''The Silence of the Lambs'' (1991)

Trei filme au câştigat câte 11 premii Oscar: ''Ben-Hur'' (1959), ''Titanic'' (1997) şi ''The Lord of the Rings: The Return of the King'' (2003).

De altfel, ”The Lord of the Rings: The Return of the King” este singurul film care a câştigat toate categoriile la care a fost nominalizat.

Primul preşedinte al Academiei a fost Douglas Fairbanks, urmat la conducerea organizaţiei de personalităţi din lumea filmului, precum William C. DeMille (1929-1931), Frank Capra (1935-1939), Jean Hersholt (1945-1949), Gregory Peck (1967-1970), Gene Allen (1983-1985), Arthur Hiller (1993-1997) şi alţii, potrivit www.oscars.org, citat de Agerpres.

Din 2017, preşedintele Academiei este John Bailey.