Rebecca Luna, în vârstă de 49 de ani, a murit „în pace, înconjurată de cei dragi” în jurul orei 13:15, sâmbătă, a dezvăluit fiica sa cea mare, Maya, pe o pagină dedicată strângerii de fonduri, scrie New York Post.

Luna, o mamă singură din Columbia Britanică, a fost diagnosticată anul trecut cu Alzheimer cu debut precoce – o formă rară de demență care afectează persoanele sub 65 de ani.

Ea și-a documentat lupta cu boala pe rețelele sociale – și avea peste 90.000 de urmăritori online.

Luna și-a ales sfârșitul

Luna, mamă a doi copii, și-a pus capăt vieții apelând la asistența medicală pentru moarte (MAID) – o formă de sinucidere asistată care a fost legalizată în Canada în 2016.

Săptămâna trecută, ea a dezvăluit într-un clip pe TikTok că și-a devansat data de la luna august la sâmbătă, din cauza stării sale de sănătate în deteriorare.

„În ultimul an și jumătate, schimbarea datei nu a fost, din punct de vedere legal și medical, alegerea mea. Dar în ultimele două săptămâni am luat eu această decizie. Și este o decizie greu de luat, pentru că trăiesc într-un corp în care nu mă simt confortabil, în siguranță, bine – nimic. Mă simt groaznic. Așa că ideea de a mai aștepta două săptămâni mi s-a părut prea mult.”, le-a spus ea fanilor în ultimul său videoclip.

Ea a dezvăluit că își va petrece ultimele zile alături de familie și prieteni.

„Au fost, evident, 24 de ore grele. Nu asta mi-am dorit. Nu aș fi ales niciodată pentru mine Alzheimerul cu debut precoce”, a spus ea.

„Mi-a luat atât de multe, cu excepția frumuseții mele”, a spus ea, încercând să glumească.

Luna și-a dorit alinare

Luna a mărturisit că își dorește „alinare și să nu mai sufere”.

„Nu vreau să mor înainte să împlinesc 50 de ani, dar, de fapt, am avut o viață frumoasă. Am avut o viață cu adevărat traumatizantă. Am trecut deja prin destule suferințe. Am suferit destul în această lume. Dar, în același timp, suferința m-a adus în acest punct în care «știu cu adevărat cine sunt și știu cu adevărat că am o inimă al naibii de bună. Sunt atât de loială. Voi lupta pentru tine până la sfârșitul timpurilor».”, a spus ea.

Luna a reflectat asupra luptelor sale anterioare, legate de faptul că a crescut într-o lume a abuzului și a neglijării, și apoi asupra luptelor sale cu dependența – înainte de a fi diagnosticată cu Alzheimer.

„E mult de îndurat pentru oricine, nu-i așa? Să fiu abstinentă atât de mult timp cât am fost și apoi să trec prin această boală fără să apelez nici măcar la un pahar sau la droguri este uimitor. Majoritatea oamenilor nu pot face asta. Asta pentru că am muncit pe brânci. Nu m-am mulțumit doar să stau deoparte, să merg la întâlniri și să sper că o să mă fac bine. Am dat tot ce am avut mai bun.”, a spus ea.

Luna a dezvăluit anterior că, după diagnosticare, i s-a estimat o speranță de viață de cinci până la șapte ani.

Canada a adoptat legea privind moartea asistată (MAID) în iunie 2016, iar inițial aceasta era legală doar pentru pacienții care se confruntau cu o boală în stadiu terminal sau cu moartea iminentă.

Canada a extins legea

Legea a fost extinsă în martie 2021, iar moartea unei persoane nu mai trebuia să fie „rezonabil de previzibilă” pentru a putea solicita această formă de moarte asistată.

Cei care doresc să beneficieze de MAID trebuie să aibă cel puțin 18 ani și să fie capabili să ia decizii, potrivit guvernului canadian.

Aceștia trebuie să fie eligibili pentru serviciile de sănătate finanțate din fonduri publice, să depună o cerere voluntară și să-și dea consimțământul în cunoștință de cauză pentru a beneficia de MAID.

De asemenea, pacienții trebuie să sufere de o „afecțiune medicală gravă și iremediabilă”, potrivit guvernului.

În martie 2027, legea va fi extinsă din nou pentru a include persoanele care suferă exclusiv de o boală mintală.

Doar cetățenii canadieni pot beneficia de MAID – ceea ce înseamnă că cetățenii americani sunt excluși.