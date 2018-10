O actriță celebră suferă de scleroză multiplă. ”Uneori cad, scap lucruri”

Getty

Actriţa hollywoodiană Selma Blair a anunţat că a fost diagnosticată cu scleroză multiplă (SM), relatează duminică DPA.

''Am scleroză multiplă... Am un handicap. Uneori cad. Scap lucruri. Memoria mea e înceţoşată. Iar partea mea stângă cere indicaţii de la un GPS defect. Am SM şi sunt OK'', a scris Blair într-un mesaj publicat sâmbătă pe pagina sa de Instagram.

Vedeta în vârstă de 46 de ani a fost diagnosticată la data de 16 august de medicul neurolog Jason Berkley, fratele actriţei Elizabeth Berkley.

''Ani în şir am avut simptome, însă nu le-am luat în serios până când am căzut în faţa lui în timp ce încercam să rezolv ceea ce credeam că era un nerv ciupit. Probabil că aveam această boală incurabilă de cel puţin 15 ani'', a adăugat Blair.

SM este o boală cronică ce afectează sistemul nervos central. Nu există niciun tratament cunoscut pentru această afecţiune.

Blair, care a devenit celebră datorită rolului din filmele ''Cruel Intentions'', ''Legally Blonde'' şi franciza ''Hellboy'' şi-a exprimat recunoştinţa faţă de prietenii săi printre care se numără actorul Freddie Prinze Junior şi actriţele Jaime King şi Sarah Michelle Gellar.

În prezent, Selma Blair filmează pentru seria Netflix ''Another Life'', care va fi lansată în 2019.

Actriţa a publicat o imagine realizată după o probă a costumului purtat de personajul său, Harper Glass, o sarcină care, potrivit spuselor sale, a fost posibilă cu ajutorul designerului Allisa Swanson. ''Ea îmi introduce cu grijă picioarele în pantaloni, îmi trage bluza pe cap, îmi încheie nasturii şi îmi oferă umărul ca să mă echilibrez'', a dezvăluit Blair.

''Sper să ofer puţină speranţă altora. Şi chiar şi mie. Nu poţi primi ajutor dacă nu ceri'', a mai scris actriţa.

