Celebra trupă de metal Machine Head va susține un concert special la București, de 3 ore

Machine Head revine la București pe 12 mai 2020, pentru un concert special de 3 ore, structurat în două părți.

Potrivit organizatorilor, în prima parte va fi prezentat celebrul album "Burn My Eyes" (1994), iar în partea a doua alte piese de rezistență din discografia trupei, inclusiv ultimul material discografic "Catharsis" (2018).

Din cenușa trupei Vio-lence, nume de referință pentru thrash-ul Bay Area, în 1993 se năștea MACHINE HEAD. Proiect al liderului Rob Flynn, pe vremea aceea încă un rebel care nu-și găsea locul, adesea certat cu legea, Machine Head a canalizat eforturile unor muzicieni solizi și închegați, iar primul album, "Burn My Eyes" (1994), a fost fără îndoială unul dintre cele mai reușite debuturi ale acelor ani.

Forța thrash se îmbină cu un balans rock, ceva incursiuni hardcore și un simt melodic care pun bazele unei evoluții cât se poate de sinuoase. Intrată la un moment dat într-un con de umbră și experimentând în direcții precum nu metal sau alternative, trupa a scos între timp albume clasice, precum "The Blackening" sau "Unto the Locust". Și dacă ultimul album a adus noi probleme de componență, la aniversarea debutului, Rob Flynn a reușit să-i readucă lânga el pe bateristul Chris Kontos și pe chitaristul Logan Mader, foștii lui colaboratori de pe "Burn My Eyes", care l-au însoțit în 1994 și într-un turneu de mare succes alături de Slayer, care tocmai lansa "Divine Intervention".

Biletele se pot achiziționa (începând cu data de 18 septembrie) exclusiv de pe AmBilet.ro la următoarele prețuri:

- 99 lei - Earlybird / Normal Circle (preț redus pentru primele 100 bilete)

- 119 lei - Presale / Normal Circle (preț redus pana pe data de 11 mai, inclusiv)

- 159 lei - Golden Circle / Zona în fața scenei (preț limitat pentru 250 bilete)

- 130 lei - Normal Circle (preț în ziua evenimentului)

Biletele din zona Golden Circle sunt în număr limitat de 250 bucăți și beneficiază de: brățară textilă, zonă cu o vizilibitate excelentă, posibilitatea de a schimba (la acces) biletul online cu unul personalizat (de colecție).