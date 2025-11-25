Neti Sandu, aniversare specială. 67 de ani de viață și peste 30 dedicați astrologiei, la PRO TV

Neti Sandu, una dintre cele mai longevive și îndrăgite prezențe de pe micile ecrane, împlinește astăzi frumoasa vârstă de 67 de ani.

Realizatoarea rubricii Horoscop de la Știrile PRO TV a devenit, în ultimele trei decenii, un reper pentru telespectatorii care încep dimineața în compania previziunilor sale.

Cu vocea calmă, stilul inconfundabil și eleganța care o caracterizează, Neti Sandu a transformat astrologia într-un ritual zilnic pentru milioane de români.

Drumul lui Neti în acest domeniu nu a fost unul programat dinainte, ci s-a conturat natural, din pasiune. Ea a povestit în trecut că interesul pentru astrologie a apărut la începutul anilor ’90, într-o perioadă în care foarte puține resurse erau disponibile în România. Fascinată de complexitatea horoscopului și de felul în care astrele influențează viața oamenilor, Neti a început atunci să studieze temeinic acest domeniu, dorindu-și să înțeleagă dincolo de aparențe și să ofere informații corecte și responsabile.

Această pasiune s-a transformat rapid într-o profesie. Ulterior, Neti Sandu a fost angajată în trustul PRO, unde a început să prezinte horoscopul zilnic pentru publicul larg. Prima sa apariție a fost în 1993, la PRO FM, unde vocea ei caldă și explicațiile structurate au atras imediat simpatia ascultătorilor. La scurt timp, a urmat pasul firesc către PRO TV, iar de atunci, de mai bine de trei decenii, Neti a devenit parte din rutina de dimineață a telespectatorilor.

Despre începuturile carierei sale în televiziune, Neti povestește cu bucurie: „Nu aveam senzația că vin la serviciu. Asta a fost cel mai grozav. Era un hobby pe care îl practicam în fiecare zi.” Această mărturisire explică poate cel mai bine constanța, dedicarea și naturalețea cu care și-a construit cariera. Pentru Neti, astrologia nu a fost niciodată o obligație, ci un mod de a se exprima și de a se conecta cu oamenii.

Neti Sandu, sărbătorită de două ori

Un detaliu mai puțin cunoscut despre îndrăgita realizatoare este legat chiar de ziua ei de naștere. Deși în acte apare ca fiind născută pe 24 noiembrie, adevărata aniversare este pe 25 noiembrie, într-o zi cu semnificație specială. „Mama mea m-a născut la 0.30, la miezul nopții, iar doctorul i-a sugerat să mă treacă pe 24, ca să fiu cu o zi mai mare. Eu nu cred că mama a realizat că pe 25 este Sfânta Ecaterina… Deci sunt născută pe 25 noiembrie, de Sfânta Ecaterina, la 12.30 noaptea”, a povestit Neti cu umor și emoție.

La 65 de ani, Neti Sandu continuă să inspire prin profesionalism, echilibru și o prezență discretă, dar puternică. Este un exemplu de longevitate în televiziune și un simbol al modului în care pasiunea poate deveni carieră.

