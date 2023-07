Meg Johnson, vedeta telenovelelor britanice, a murit la 86 de ani

Decesul "bunei şi minunatei" Meg, care a interpretat-o pe Pearl Ladderbanks în "Emmerdale" începând din 2003, a fost anunţat într-o declaraţie comună făcută de familia sa, de agenţia de talente Jorg Betts Associates şi de echipa îndrăgitului serial, difuzat pe ITV.

"Cu mare tristeţe anunţăm că actriţa Meg Johnson a murit în pace ieri seară, înconjurată de familie", se poate citi în declaraţie.

Înainte de a se alătura echipei din "Emmerdale", Johnson a interpretat-o timp de mai mulţi ani pe Brigid McKenna în telenovela "Brookside" de pe Channel 4.

”Meg Johnson a jucat în Coronationa Street și Victoria Wood: As Seen On TV”

La începutul anilor 1980, ea a jucat rolul lui Eunice Gee în serialul "Coronation Street" de pe ITV, un personaj la care s-a întors pentru scurt timp în 1999.

Imago

De asemenea, Johnson a făcut parte din distribuţia serialului "Victoria Wood: As Seen On TV", alături de regretata actriţă, de Julie Walters şi de Celia Imrie.

Sursa: Agerpres Etichete: , , , , Dată publicare: 02-07-2023 16:38