Alan Arkin a murit. Câștigătorul premiului Oscar pentru „Little Miss Sunshine” avea 89 de ani

Alan Arkin, care s-a bucurat de succes atât în roluri comice, cât şi dramatice şi a câştigat un premiu Oscar pentru interpretarea unui bunic consumator de heroină în filmul "Little Miss Sunshine" (2006), a încetat din viaţă la 89 de ani, a relatat vineri Variety, citând un comunicat al familiei actorului american, transmite Reuters.

Arkin a murit joi în locuinţa sa din Carlsbad, California, potrivit Variety.

"Tatăl nostru a fost o unică şi talentată forţă a naturii, atât ca artist, cât şi ca om. Soţ iubitor, tată, bunic şi străbunic, el a fost adorat şi i se va simţi foarte mult lipsa", au declarat fiii lui Arkin, Adam, Matthew şi Anthony într-un comunicat comun transmis People.

Alan Arkin a jucat în zeci de filme, a fost nominalizat de patru ori la premiul Oscar şi a câştigat un premiu Tony, în 1963, pentru primul său rol major pe scenă, în piesa lui Carl Reiner "Enter Laughing".

În cinematografie, primul său rol important i-a adus o nominalizare la Oscar la secţiunea cel mai bun actor pentru interpretarea unui marinar sovietic în comedia "The Russians Are Coming! The Russians Are Coming!" (1966).

În 1967, Arkin a jucat rolul unui psihopat ucigaş în filmul "Wait Until Dark", alături de Audrey Hepburn. Ulterior, el a declarat că ura scenele în care personajul său o teroriza pe Hepburn, spunând: "Nu mi-a plăcut să fiu crud cu ea. M-a făcut să mă simt foarte inconfortabil".

Alan Arkin, numeroase nominalizări la Oscar

Arkin a primit elogii pentru rolul său din thrillerul din 2012 "Argo" care relatează povestea adevărată a unei misiuni CIA în cadrul căreia şase americani au fost salvaţi din Iran după ce au fost deghizaţi în membri ai distribuţiei unui film bine pus la cale, dar fictiv, despre extratereştri. Pelicula, regizată de Ben Affleck, a fost recompensată cu premiul Oscar pentru cel mai bun film.

Actorul a rămas remarcabil de activ în film şi televiziune după împlinirea vârstei de 80 de ani. El a primit laude şi nominalizări la Emmy pentru rolul din seria de televiziune "The Kominsky Method", cu Michael Douglas.

Arkin a mai jucat în producţii precum "The Seven-Per-Cent Solution", în 1976, "The In-Laws", în 1979, "Edward Scissorhands", în 1990, "Glengarry Glen Ross", în 1992, "Grosse Pointe Blank", în 1997, "The Slums of Beverly Hills", în 1998, "Get Smart", în 2008, "Sunshine Cleaning", în 2008, "Stand Up Guys", în 2012 şi "Going in Style", în 2017.

Alan Wolf Arkin s-a născut pe 26 martie 1934 în New York. El a fost un membru al influentei trupe de improvizaţie comică din Chicago Second City şi a cântat într-un grup folk care a cunoscut succesul cu single-ul din anii 1950 "The Banana Boat Song", melodie popularizată de Harry Belafonte. Arkin a fost, de asemenea, regizor de film şi de teatru şi a scris mai multe cărţi.

Sursa: Agerpres Etichete: , , , , Dată publicare: 30-06-2023 18:16