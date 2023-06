Oliver Stone: “Putin își face datoria. Lucrurile nu stau așa cum spune propaganda occidentală”. Ce părere are despre România

El a reluat tezele favorite ale lui Putin, potrivit cărora NATO “a mers prea departe” cu extinderea spre Estul Europei, regiune care s-a aflat, după Al Doilea Război Modial, în sfera de influență a URSS.

În interviul acordat Teodorei Suciu, corespondent al Știrilor PRO TV, el a spus chiar că “oamenii trebuie să înţeleagă că “există şi o altă parte implicată”, și că lucrurile nu stau “așa cum spune propaganda occidentală”.

Pe de altă parte, Oliver Stone, aflat pentru prima dată în România, spune despre țara noastră că are “o istorie întunecată și interesantă”, iar geopolitica acestei regiuni “e fascinantă”.

Stone are o carieră impresionantă în lumea cinematografiei, care se întinde pe câteva decenii. El este regizorul unor filme – cult, printre care Plutonul, Născuți Asasini, JFK, Wall Street și Născut pe 4 Iulie.

Ultima sa producție, “Nuclear Now”, este un documentar în care pledează cu tărie pentru folosirea energiei atomice, ca soluție pentru combaterea încălzirii globale. Documentarul a fost prezentat și la TIFF 2023.

Mai jos, interviul integral:

În primul rând, vă mulţumesc că sunteţi aici şi că aţi acceptat să ne daţi acest interviu.

Mulţumesc. Cum te numeşti?

Teodora.

Teodora! Ce nume fantastic ! "Theodora Goes Wild"... (n.r. referire la un film din anii ‘30)

- Da ? Din câte ştiu, a fost împărăteasă.

- Ce a fost ?

- Împărăteasă.

Da, ştiu. Theodora, desigur. Şi Theodosius. E un nume celebru şi în Africa, Împăratul Tewodros.

- Într-adevăr.

Toţi au fost nebuni. Nebuni la propriu. Împăratul Tewodros al Etiopiei era ţicnit. A declarat război Imperiului Britanic, care a trimis o armată să-l învingă.

Aţi făcut un film despre asta ?

Încă nu. Nu poţi ecraniza toate marile poveşti.

Ce filme ecranizaţi ?

Îmi plac marile poveşti de viaţă. Despre lucrurile care sunt importante pentru mine. Am făcut filme despre experienţele mele în Vietnam şi ale altora, despre preşedinţi... Despre minciuni, despre state care mint, pentru că e important să creeze o realitate fictivă şi artificială.

Aşa se întâmplă deseori în orice societate, după cum ştii din istoria ţării tale. America nu face excepţie, şi noi avem minciunile noastre. Îmi place şi trecutul. Am făcut un film despre Alexandru cel Mare. Am fost foarte mulţumit de el şi mi-a plăcut.

"Născuţi asasini" e un film despre cât de nebună e presa americană. Despre multe. Am făcut un film despre World Trade Center, care rememorează faptic prăbuşirea turnurilor. Despre doi oameni prinşi înăuntru. Abia au scăpat cu viaţă. 20 de oameni au fost salvaţi din dărâmături. Trei mii de oameni au murit. Cei 20 au fost foarte norocoşi. Cei doi erau supravieţuitorii cu numerele 18 şi 19. E despre povestea lor şi a soţiilor lor. Ador povestea asta. E una dintre preferatele mele- A avut succes în toată lumea. Am făcut şi două filme despre Wall Street.

Câte am făcut ? Doar 20. Unii fac 50 de filme, dar nu ştiu cum le ţin minte.

“Doar" 20 ?... Experinţele dv. în Războiul din Vietnam le-aţi transpus în filme. E mai bun filmul când este despre propriile tale experienţe ?

În acest caz, a fost mai bun, pentru că ai acces la detaliile acelei realităţi, iar oamenii văd diferenţa. Au simţit autenticitatea. Dar e totuşi un film, aşa că am simţit chiar eu că trebuie să exagerez anumite aspecte, ca să transmit o idee. E o licenţă dramatică. Nu a fost un documentar, ci un film artistic. Acesta a fost despre experienţele mele, dar am mai făcut două filme despre experienţele altora în Vietnam.

Unul e bazat pe cartea unui veteran paralizat, Ron Kovic, "Născut pe 4 iulie", care e proiectat aici, la festival. Am mai făcut un film despre Vietnam, pe care îl iubesc. E despre o ţărancă vietnameză care a colaborat cu ambele tabere şi a ajuns în Statele Unite, în timp ce soţui ei s-a sinucis. O poveste incredibilă despre ciclul vieţii. Era o budistă pe nume Le Ly Heyslip, iar cartea se numeşte "Cer şi pământ".

Există vreun subiect de film pe care nu l-aţi abordat ?

Am mai multe.

Un film pe care ţineţi să-l faceţi ?

N-o să le mai fac acum, dar am încercat să ecranizez şi alte poveşti mari. Evita e una dintre ele. Nu mă refer la filmul "Evita", ci la varianta musical de dinainte. Am vrut să fac un film despre Martin Luther King. Am explorat subiectul de două ori, dar a fost foarte complicat să obţin drepturile, aşa că nu l-am mai făcut.

Am încercat să fac un film despre masacrul de la My Lai, din Vietnam, în 2007. Cu trei săptămâni înainte să începem filmările, am pierdut finanţarea. E dureros când se întâmplă astfel de lucruri. Un film necesită multă muncă. Sunt multe detalii, iar uneori filmul nu e realizat. Cel mai greu e când l-ai pregătit deja.

- Aveţi regrete ?

- Sigur. Am multe regrete, bineînţeles. Ăsta e unul dintre ele.

Aveţi un subiect despre care încercaţi să faceţi un film ?

Mai am un singur film de făcut şi sper să-l fac. Dar nu-ţi pot spune despre ce e.

Abia aştept.

Unul singur. Ca să ajung la 21, numărul meu norocos.

Da, reprezintă cifra 3. Ce ne spuneţi despre TIFF ? Sunteţi invitat special şi veţi primi şi un premiu. Ce părere aveţi, până acum?

- Premiul pentru întreaga carieră ?

- Da.

E un premiu frumos, te face să te simţi bine. Dar nu mă influenţează... Când eşti onorat cu un premiu, trebuie să-l primeşti fără falsă modestie. Înseamnă ceva pentru mine. Cu cât primesc mai multe premii în mai multe ţări, cu atât mă simt mai bine. Uneori, sunt criticat dur în ţara mea. Pentru că şi eu critic ţara.

Ce ne puteţi spune despre ultimul dv. documentar, pe care l-am văzut ieri ? E foarte informativ. Cred că aţi declarat că vreţi să fie educativ, şi pentru dv., şi pentru public.

E un documentar foarte important, despre istoria lumii. E unul dintre cele mai importante proiecte ale mele. Se cheamă "Nuclear Now" şi e despre energia nucleară şi despre cum o putem folosi mai bine în folosul omenirii. Pentru mine, energia nucleară e cea mai mare descoperire. E un miracol ştiinţific faptul că am descoperit-o. Marie Curie a descoperit radioactivitatea în anii 1890. A fost un pas crucial.

Apoi, Einstein a venit cu teoriile lui, ca şi Enrico Fermi. Sunt nume mari din panteonul ştiinţei. Poate n-ai auzit de ei, dar sunt faimoşi. Mulţi oameni de ştiinţă au lucrat la asta. Din păcate, energia nucleară a apărut în Al Doilea Război Mondial. Un lucru bun poate fi folosit şi pentru scopuri groaznice. Întotdeauna au o dublă întrebuinţare. Un cuţit poate fi folosit pentru a găti şi a tăia mâncarea, dar şi pentru a ucide. Energia nucleară a fost folosită pentru a face o bombă, pentru că are atâta putere. Multă putere. De un milion de ori... E mai multă energie în ceva atât de mic, decât în o sută de tone de cărbune. Fiind atât de puternică, e important s-o stăpânim. E foarte greu să faci o bombă nucleară.

Oamenii nu înţeleg că există o diferenţă între energia nucleară folosită în scopuri paşnice, şi o bombă nucleară. Bombele se fac din uraniu îmbogăţit, din pământ. Uraniu îmbogăţit. Energia nucleară folosită în scopuri paşnice se obţine din uraniu neîmbogăţit. Cu alte cuvinte, un reactor nuclear nu explodează ca bombele nucleare de la Hiroshima şi Nagasaki.

Înţeleg. Şi ce părere aveți despre România ? Aţi văzut puţin din Cluj. Care e prima dv. impresie ?

Nu vă pot spune nimic despre România. Sunt aici doar de o zi şi jumătate. Mă interesează ţara din motive istorice. Are o istorie întunecată şi interesantă. Bineînţeles că o să merg la castelul lui Dracula. O să petrec o zi la Bran, după festival. O să încerc să dorm o noapte singur în castel. Fără soţia mea, care nu vrea să doarmă cu mine acolo. Vii cu mine la castelul lui Dracula ? (n.r. adresându-se soției, Sun-jung Jung).

Sun-jung Jung: Încă nu ştiu..

Să dormim acolo... O să fie interesant. Dacă vine şi ea, o să dorm acolo. Altfel, nu am curaj.

De frica fantomelor sau de dorul soţiei ?

Nu ştiu, voi hotărî atunci. Şi mai e şi... Geopolitica acestei regiuni e fascinantă, când o studiezi. De la Albania, la Serbia, Ucraina, România... Se întâmplă multe. E prima oară când vin în România, dar am călătorit de multe ori în Uniunea Sovietică, apoi în Rusia. Am fost şi în Bulgaria... În ţările din jurul României.

Dacă nu vă supăraţi, am o întrebare despre politică. Opera dv. stimulează gândirea şi e apreciată în toată lumea. Dar aveţi şi critici.

Cu siguranţă !

Ei spun că înclinaţi spre o anumită regiune, și că aveţi curajul să abordaţi subiecte despre care nu se mai vorbeşte. De exemplu, Rusia, Vladimir Putin şi războiul. Pot să vă întreb care e părerea dv. despre Vladimir Putin, azi?

Ascultă... Am făcut un documentar de patru ore despre el. Am filmat 30 de ore timp de doi ani, din care am montat patru ore. E un documentar esenţial pentru occidentali. E prima oară când l-am văzut vorbind cu gura lui, despre situaţia din lume. Ucraina a fost unul dintre subiectele abordate. Repeta mereu acelaşi lucru: că NATO începe să se amestece, din 1999, în sfera de influenţă sovietică... Pardon, rusă. El apără interesul naţional al Rusiei, în calitate de lider naţional. Asta e datoria lui.

Așadar, nu putem vorbi doar despre Putin. Toată lumea vorbeşte numai despre Putin. Nimeni nu spune că el reprezintă Rusia. Rusia îl sprijină. Asta nu se înţelege. E o situaţie foarte gravă. Rusia spune că NATO merge mult prea departe. Mă opresc aici. Oamenii trebuie să înţeleagă că există şi o altă parte implicată. Nu e cum spune propaganda occidentală. Asta e problema.

Aşa a început Primul Război Mondial. Pentru că Serbia, o ţară mică, a avut o dispută cu Austro-Ungaria. Arhiducele a fost ucis de un anarhist sârb. Asta a declanşat Primul Război Mondial. E posibil ca această Ucraină, care e o ţară foarte ciudată... Mulţi oameni văd războiul de acolo ca pe un război civil între etnicii ruşi din Ucraina şi ceea ce numim ucraineni.

Mulţumesc mult. La final, puteţi transmite un mesaj fanilor români ?

Care fani? Armeni ? (n.r. glumind)

- Români!

Fanilor români... Dacă am fani în România, îi salut şi le mulţumesc pentru sprijin.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 26-06-2023 15:03