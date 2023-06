A murit un actor din filmul Titanic. A jucat rolul unuia dintre strămoșii soției CEO-ului OceanGate

Lew Palter s-a stins din viață la locuința sa din Los Angeles, fiind bolnav de cancer la plămâni.

Acesta a jucat rolul lui Isidor Strauss, unul dintre cei 1.500 de oameni care au murit după ce Titanicul s-a lovit de un ghețar.

Palter apare în celebra imagine din Titanic, unde stă în pat alături de soția sa, îmbrățișați, în timp ce nava se scufundă.

Acea scenă a fost menționată în mediul online des în ultima perioadă. În acel rol actorul l-a interpretat, de fapt, pe un strămoș al soției CEO-ului OceanGate, compania care deținea submersibilul Titan care a suferit o implozie în timp ce se scufunda la epava Titanicului cu cinci oameni la bord. Toți pasagerii au murit, între care și Stockton Rush, CEO-ul companiei.

Lew Palter a fost și profesor de actorie la CalArts, pensionându-se în 2013. Alte filme în care a jucat au fost First Monday in October, The Flying Nun, Hill Street Blues, L.A. Law, scrie The Sun.

