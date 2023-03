Cum s-a văzut Oscar 2023 live din studioul VOYO. Codin Maticiuc a postat imagini din timpul galei

Actorul din Clanul a postat pe pagina sa de Instagram mai multe imagini din studio și a comentat într-un instastory marea victorie a filmului Everything Everywhere All at Once la gala Premiilor Oscar 2023.

Pe parcursul nopții de duminică spre luni, Codin Mariciuc a postat mai multe instastory-uri în care a împărtășit cu urmăritorii săi atmosfera din studioul VOYO și comentariile făcute de el și Irina Margareta Nistor, precum și cum au reacționat când au aflat câștigătorii.

Instagram

Într-un instastory, Maticiuc comentează alături de partenera sa de studio momentul în care este anunțat Oscarul pentru cel mai bun regizor. Amândoi voiau ca trofeul să ajungă la Steven Spilberg, dar au fost dezamăgiți.

Un alt story surprinde o imagine cu Brendan Fraser, care a câștigat trofeul pentru cel mai bun actor în rol principal. Despre acesta, Maticiuc spune că a fost „cea mai mare revenire din istorie!”.

Instagram

Actorul din Clanul nu a putut rata momentul în care a fost anunțat trofeul pentru cel mai bun film și nici dezamăgirea trăită de el și Irina-Margareta Nistor când au aflat că marele câștigător este Everything Everywhere All at Once.

„În această seară VOYO a bătut Netflix”, a spus Maticiuc, făcând referire la faptul că filmul care a dominat ediția 2023 a Oscarurilor poate fi văzut online în România pe platforma online VOYO.

Concluziile după gala Oscar 2023

”Situația a fost așa: Everything Everywhere All at Once a câștigat aproape tot ce se putea câștiga. Un film care vă recunosc că nu este pe pe placul meu neapărat nu este din favorite. Netflix a făcut o figură frumoasă, a luat câteva oscaruri cu All Quiet on the Western Front. Ne-am bucurat foarte mult pentru Brendan Fraser care a luat cel mai bun actor într-un rol principal pentru The Whale. O revenire spectaculoasă pentru el, un băiat care a avut niște probleme, a fost un depresii. Mă bucur foarte mult pentru Brendan Fraser, care a trecut, iată, de la filme comerciale la un fim de Oscar”, a concluzionat Codin Maticiuc.

Sursa: Instagram Etichete: , , Dată publicare: 13-03-2023 07:43