Harry și Meghan, un nou scandal, după apariția în Time: “O înjunghiere în inima reputației monarhiei”

Imediat au început să apară și criticile cu privire la imaginea de pe coperta revistei. Înițial, fanii familiei regale au spus că imaginea este editată, pentru că prințul Harry ar avea foarte mult păr, conform The Independent.

"Nu am știut că liniștea și fericirea face părul să crească", a comentat cineva. "Îi crește părul pe măsură ce îmbătrânește", a comentat o altă persoană.

O altă problemă evitențiată a fost legată de nuanțele hainelor, mulți criticând faptul că Meghan a purtat alb, punând-o clar într-o lumină bună față de Harry, îmbrăcat în negru, arată Mirror.

Eric Schiffer, un comentator regal, a declarat că fotografiile respective vor fi percepute „ca o înjunghiere în inima reputației monarhiei”. Acesta susține că intenția lui Harry este de a-l depăși pe William, ca imagine, conform Daily Star.

