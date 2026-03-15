Criticul de film Irina Margareta Nistor va fi prezent în „Studio Oscar” pe VOYO, acolo unde va comenta gala și cele mai importante momente ale serii.

Irina Margareta Nistor, critic de film: „E foarte complicat să faci tot felul de previziuni. Eu zic că tot „One Battle After Another” (n.r. va câștiga), așa ar fi corect. Sigur „Marty Supreme” este un film complex. Când doi se bat, s-ar putea să câștige la fise al treilea. Nu neapărat „Sinners” despre care atâta se vorbește, că de undeva sigur o să ia niște premii, pentru că are atâtea nominalizări. Dar s-ar putea să ia „The Secret Agent”.”

Mai multe detalii puteți afla din materialul video atașat.

În așteptarea Oscarurilor

La celebrul Dolby Theatre din Hollywood, unde are loc gala fastuoasă, pregătirile se apropie de final. Organizatorii pun la punct ultimele detalii pentru sosirea invitaților pe covorul roșu. Cele mai râvnite trofee vor fi disputate între filmele „Sinners” și „One Battle After Another”. Gala premiilor Oscar va fi transmisă live, pe platforma VOYO, începând cu ora 1, ora României.

Filmele cu cele mai multe nominalizări

„Sinners” a intrat în cursă cu un număr record de 16 nominalizări, fiind urmat de „One Battle After Another”, cu 13 nominalizări.

Competiția este strânsă și la categoria „Cel mai bun actor în rol principal”, între: Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan și Timothée Chalamet.

Actorii și actrițele care luptă pentru trofee

Kate Hudson, Emma Stone și Jessie Buckley sunt o parte din vedetele care speră să primească, în această seară, Oscarul pentru cea mai bună actriță.

Sean Penn și Teyana Taylor, pe care îi regăsim în filmul „One Battle After Another”, se află, de asemenea, printre nominalizați.

Interpretarea intens discutată a actriței Amy Madigan în „Weapons” i-a adus prima nominalizare la Oscar, după 40 de ani. Gala Oscar va fi prezentată din nou de comediantul Conan O'Brien, iar organizatorii promit un spectacol grandios.