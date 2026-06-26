Bîrleanu se declară în continuare nevinovat și anunță că va ataca decizia, inclusiv la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Adrian Vivien Bîrleanu sau Andre, cum este cunoscut în lumea modei, își plimba câinii în parc când a aflat că a fost condamnat definitiv.

Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa inițială pentru acuzația de viol, dar va ispăși totuși 6 ani și 2 luni de detenție. A fost găsit vinovat și de lipsire de libertate în mod ilegal, după un scandal teribil petrecut în septembrie 2023, când iubita lui, mai tânără cu 20 de ani, l-a acuzat că o agresează.

Vivien Bîrleanu, fotomodel condamnat: „Ceva ce nu am făcut niciodată, nu am violat pe nimeni, nu am ținut în casă, sub o formă de control, nu am distrus absolut nimic. Sunt la plasă, mă voi preda.”

Două ore mai târziu, după ce s-a consultat cu avocații, fotomodelul condamnat s-a predat la o secție de poliție.

Decizia va fi contestată

Andre Bîrleanu nu va avea voie să se apropie de victimă cinci ani după ce își va ispăși pedeapsa. El a anunțat deja că va contesta decizia Curții de Apel la instanța supremă, printr-o cale extraordinară de atac. Dar spune că se va plânge și la CEDO.

Fosta lui iubită nu a putut fi contactată pentru a oferi un punct de vedere referitor la decizia judecătorilor, însă poate deschide și un proces civil pentru eventuale daune morale.