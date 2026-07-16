Moartea „bruscă și neașteptată” a actorului, în vârstă de 78 de ani, a fost anunțată luni, la doar trei luni după ce Neill dezvăluise că era, în sfârșit, vindecat de cancer. Actorul fusese diagnosticat în 2022 cu limfom angioimunoblastic cu celule T, o formă rară de cancer al sângelui aflată în stadiul al treilea, scrie News.ro.

După mai mulți ani de chimioterapie, Neill a participat cu succes la un studiu clinic privind terapia CAR-T, o formă de imunoterapie împotriva cancerului care s-a dovedit deosebit de eficientă în tratarea anumitor tipuri de cancere hematologice.

Cauza morții actorului Sam Neill, făcută publică de familie

Joi, reprezentantul actorului, Philip Grenz, a declarat că a decis, împreună cu familia lui Neill, să dezvăluie cauza exactă a decesului, din cauza „inexactităților și falsurilor evidente” apărute în unele relatări din presă.

„Sam a murit din cauza unei pneumonii. Înainte de a se îmbolnăvi, Sam luptase cu mult curaj și învinsese limfomul datorită unui nou tratament numit terapia CAR-T. Pe lângă faptul că administra crama sa premiată, Two Paddocks, Sam a filmat patru proiecte unul după altul în ultimul an, toate urmând să fie lansate în lunile următoare”, a transmis Grenz într-un comunicat.

Reprezentantul actorului l-a descris pe Neill drept „un om extrem de discret, care detesta agitația”, motiv pentru care funeraliile vor avea loc în cadrul unei ceremonii private, organizate la ferma actorului din Noua Zeelandă. Data ceremoniei nu a fost încă stabilită.

„Aș dori să le mulțumesc celor care i-au fost cu adevărat apropiați lui Sam pentru că i-au respectat intimitatea, așa cum a meritat, și pentru că au oferit familiei sale liniștea de care are nevoie într-un moment atât de greu”, a spus Grenz.

Cei care doresc să îi aducă un omagiu actorului sunt îndemnați să facă donații către una dintre cauzele pe care acesta le-a susținut, în loc să trimită flori familiei.

Printre organizațiile recomandate se numără Dunstan Hospital Foundation din regiunea Central Otago, unde locuia Neill în Noua Zeelandă, Snowdome Foundation, organizație dedicată combaterii cancerelor de sânge, alături de care actorul milita pentru extinderea accesului la terapii precum CAR-T în Australia și Noua Zeelandă, precum și orice organizație caritabilă din Noua Zeelandă care protejează mediul și fauna sălbatică.

Tratamentul împotriva cancerului i-a slăbit organismul

În comunicatul prin care a fost anunțată moartea actorului, familia a precizat în mod explicit că acesta nu a murit din cauza cancerului. Ulterior, au apărut informații potrivit cărora Neill fusese bolnav de pneumonie în zilele dinaintea decesului.

Fosta sa parteneră, jurnalista ABC Laura Tingle, a declarat marți pentru ABC Radio Sydney că anii de tratamente împotriva cancerului îi slăbiseră considerabil organismul.

„Realitatea este că s-a luptat intens cu diferite forme de cancer cel puțin în ultimii cinci ani, iar asta își pune amprenta asupra oricui. A făcut multă chimioterapie și imunoterapie și, din fericire, reușise în cele din urmă să învingă cancerul de sânge. Însă sistemul său imunitar rămăsese foarte slăbit și cred că organismul lui pur și simplu era epuizat”, a spus Tingle.

„A fost foarte bolnav în ultimele două săptămâni și toți cei care îl iubeau au sperat până în ultima clipă că își va reveni. Dar, din păcate, de această dată corpul lui nu a mai putut lupta.”

După anunțarea decesului, colegi de breaslă, prieteni și admiratori ai actorului, din Noua Zeelandă până la Hollywood, i-au adus omagii, amintindu-și de Sam Neill ca despre un adevărat gentleman.