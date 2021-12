Festivalul Saga a fost mutat. 70.000 de oameni s-au înscris până acum pentru a cumpăra bilete în rate

Pro TV

Arena Națională a fost acoperită de artificii, miercuri seara, și luminată în roșu, galben și albastru. Chiar de ziua națională, organizatorii festivalului Saga au sărbătorit mutarea evenimentului de la Romaero, unde a avut loc anul trecut, pe stadion.

De asemenea, au anunțat că pentru următoarea ediție vor pregăti mai multe scene și sunt așteptați și mai mulți artiști.

Doritorii pot cumpăra bilete în această lună în rate.

De 1 decembrie, organizatorii Saga au luminat Arena Națională în culorile steagului românesc.

Dj Alex Parker a ținut un show spectaculos, fără public, pentru a anunța noul spațiu în care va fi organizat Festivalul Saga, în primul weekend din iunie, anul viitor.

Allan Hardengerb, organizator: "Sărbătorim aici pentru că ne-am găsit o nouă casă pentru Saga. Stând aici simţi energia, este atât de mare stadionul, imens, şi mari artişți precum Ed Sheeran, Red Hoț Chilli Peppers, Metallica au cântat aici în trecut. Îmi place mult stadionul şi parcul din exterior, vom folosi acest spaţiu".

Mai multe scene vor fi amplasate atât pe Arena Națională, cât și pe spațiul verde din împrejurimi. Vor veni la Bucureșți artișți precum Afrojack sau Timmy Trumpet.

Allan Hardengerb, organizator: "Avem planuri mari! Tocmai am rezervat unul dintre mai buni artişți din State Unite ale Americii, numele lui este Marshmello, are multe hit-uri. Am organizat zece scene, avem peste 200 de artişți. Deja văd, mergând pe aici, scenă principală acolo".

Saga va avea loc între 3 și 5 iunie. Peste 70.000 de oameni s-au înscris până acum pentru a cumpăra bilete la festival în rate, cu un depozit de 10 euro. Oferta este valabilă toată luna decembrie.