(P) Cele mai bune alimente bogate în fier pentru creșterea nivelului de hemoglobină

Dacă ești preocupat de starea ta de sănătate, citește în continuare pentru a descoperi importanța hemoglobinei eritrocitare și a fierului pentru organism, precum și impactul pe care îl are anemia prin deficit de fier asupra sănătății!

În plus, vei găsi și sfaturi pentru combaterea naturală a anemiei, cu ajutorul unei alimentații echilibrate și al unor principii de bază referitoare la combinarea alimentelor.

Ce sunt hemoglobina eritrocitară și anemia prin deficit de fier?

Hemoglobina eritrocitară este o proteină complexă prezentă în celulele roșii din sânge, cunoscute și sub denumirea de eritrocite. Această proteină joacă un rol vital în transportul oxigenului de la plămâni la diversele țesuturi ale corpului și ajută la eliminarea dioxidului de carbon. Un element cheie în structura hemoglobinei este fierul, care este esențial pentru funcționarea corectă a organismului. Fără cantitatea adecvată de fier, organismul nu poate produce suficientă hemoglobină, ceea ce duce la o scădere a numărului de celule roșii din sânge.

carența de fier (anemia) este o afecțiune comună care apare atunci când organismul nu dispune de suficient fier pentru a produce hemoglobină. Această afecțiune poate apărea din cauza unei diete sărace în fier, a unei absorbții inadecvate a fierului în intestin sau a pierderilor semnificative de sânge. Simptomele anemiei prin deficit de fier includ oboseala, paloarea, dificultățile de concentrare, scăderea imunității, palpitațiile sau chiar pofte neobișnuite pentru substanțe non-alimentare, precum gheața sau argila.

Impactul anemiei prin deficit de fier asupra sănătății poate fi semnificativ. Aceasta poate afecta performanța la locul de muncă sau la școală, poate slăbi sistemul imunitar și poate reduce nivelul general de energie. În cazuri severe, poate duce la complicații precum insuficiența cardiacă sau problemele în timpul sarcinii.

Importanța fierului pentru organism

Fierul este un mineral esențial pentru organismul uman. Acesta joacă un rol crucial în producerea hemoglobinei, proteina din globulele roșii care transportă oxigenul de la plămâni la toate celulele corpului. Fără suficient fier, organismul nu poate produce suficientă hemoglobină, ceea ce poate duce la apariția anemiei.

Pe lângă rolul său esențial în producerea hemoglobinei, fierul are o implicare majoră și în funcționarea eficientă a sistemului imunitar. Acesta este necesar pentru creșterea și maturizarea celulelor care luptă împotriva infecțiilor, inclusiv a celulelor albe din sânge. În consecință, un deficit de fier poate compromite capacitatea organismului de a se apăra împotriva bolilor.

Fierul joacă, de asemenea, un rol crucial în producerea energiei în organism. Acesta este un element esențial în procesul de respirație celulară, în care energia este produsă prin oxidarea nutrienților. Fără un aport adecvat de fier, pacienții pot experimenta simptome cum ar fi oboseală și lipsa de energie.

În plus, fierul are o importanță deosebită în dezvoltarea cognitivă, contribuind la evoluția normală a sistemului nervos la copii. Acesta are un rol crucial în procesele de învățare și memorare, iar deficitul de fier în timpul creșterii poate conduce la probleme de dezvoltare cognitiva.

Cum să-ți adaptezi dieta pentru a preveni și corecta anemia prin deficit de fier?

Primul pas în prevenirea și corectarea anemiei prin deficit de fier este identificarea alimentelor bogate în acest mineral. Unele dintre cele mai bune surse de fier includ carnea roșie, fructele de mare, leguminoasele, cerealele integrale, fructele uscate, semințele, nucile, verdețurile cu frunze verzi și ciocolata neagră. Într-adevăr, carnea roșie este considerată a fi una dintre cele mai eficiente surse de fier, cu aproximativ 2,7 mg de fier într-o porție de 100 de grame.

Pentru a preveni și corecta anemia prin deficit de fier, este esențial să introduci aceste alimente în dieta regulată. Acest aspect poate implica schimbarea meniului zilnic sau săptămânal, în funcție de preferințele și necesitățile individuale. Este important de menționat că adulții ar trebui să consume între 8 și 18 mg de fier pe zi, în funcție de vârstă și sex.

Un alt aspect important este combinarea corectă a alimentelor. Fierul provenit din surse vegetale nu este absorbit la fel de eficient de organism ca cel de origine animală. Vitamina C poate ajuta la îmbunătățirea absorbției fierului, prin urmare, este recomandat să combini alimentele bogate în fier de origine vegetală cu alimente bogate în vitamina C, cum ar fi citricele, kiwi, căpșuni, roșii, ardei.

Unele alimente sau băuturi pot inhiba absorbția fierului în organism. Ceaiul, cafeaua, vinul, produsele lactate, cerealele cu fitați sau alimentele bogate în calciu pot reduce absorbția fierului de către organism. Așadar, combinarea corectă a alimentelor este cu atât mai importantă pentru a asigura un aport adecvat de fier.

Anemia prin deficit de fier este o problemă de sănătate serioasă, dar este prevenibilă și tratabilă prin adaptarea dietei. Mâncarea bogată în fier poate ajuta la creșterea nivelului de hemoglobină și la combaterea anemiei. Alimentația corectă este cheia pentru o viață sănătoasă, iar medicul te poate susține cu informații personalizate în acest demers.

Surse:

https://www.medlife.ro/glosar-medical/afectiuni-medicale/anemie-prin-carenta-de-fier-cauze-simptome-tratament

https://www.medlife.ro/articole-medicale/hemoglobina-eritrocitara-medie-ce-trebuie-sa-stii-despre-ea

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: Etichete: Dată publicare: 22-11-2024 14:34



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.