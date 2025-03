Eva Longoria împlineşte 50 de ani. Povestea uneia dintre cele mai îndrăgite actriţe de la Hollywood. GALERIE FOTO

Eva Jacqueline Longoria Baston s-a născut la 15 martie 1975, în oraşul Corpus Christi din sudul statului american Texas, din părinţi cu origini mexicane, arată imdb.com.

Este licenţiată în chineziologie, ştiinţa fiziologiei şi mecanicii mişcărilor musculare ale omului, pe care a studiat-o la Universitatea A&M din Texas, potrivit imdb.com. În perioada studenţiei, în 1998, a fost Miss Corpus Christi.

În mai 2013, a obţinut diploma de master cu o teză despre contribuţiile femeilor de origine latino-americană în domeniul ştiinţific, susţinută la Universitatea de Stat din California, potrivit usmagazine.com.

Primii pași în carieră

După câteva participări la preselecţii pentru lumea divertismentului în Los Angeles, a debutat în cinematografie pe micul ecran, într-un episod al celui de-al zecelea sezon al serialului "Beverly Hills, 90120". A urmat o scurtă dar convingătoare apariţie în serialul "General Hospital".

Primul său rol important a fost Isabella Brana, interpretat de Eva Longoria în telenovela "Tânăr şi neliniştit" ("The Young and the Restless"), între anii 2001 şi 2003. Pentru prestaţia sa, i-a fost decernat, în 2002, Premiul ALMA la categoria Cea mai bună actriţă latino-americană, conform almaprimetime.com.

Cea mai mare celebritate: "Neveste disperate"

După prezenţe în pelicule mai puţin cunoscute, precum "Senorita Justice" (2004), Eva Longoria a fost distribuită în serialul "Neveste disperate" ("Desperate Housewives"), difuzat de ABC între 2004 şi 2012. Interpretarea personajului Gabrielle Solis i-a adus celebritatea pe plan internaţional, o nominalizare, în 2006, la Globurile de Aur pentru Cea mai bună prestaţie feminină într-un serial de televiziune - musical sau comedie şi Premiul People's Choice pentru Starul de televiziune favorit, în 2007. În 2005, a primit, împreună cu partenerele sale de platou Teri Hatcher, Felicity Huffman şi Marcia Cross, premiul pentru Cea mai bună distribuţie într-un serial de comedie din partea Sindicatului Actorilor Americani (Screen Actors Guild).

Eva Longoria a fost desemnată Personalitatea Anului la ediţia din 2006 a Premiilor ALMA, dedicate celor mai buni artişti latino-americani.

Carieră cinematografică și regia

Primul său rol major pe marile ecrane datează din 2006, atunci când a făcut parte, alături de Michael Douglas şi Kiefer Sutherland, din distribuţia thriller-ului "The Sentinel". În acelaşi an, a jucat în "Harsh Times", alături de Freddy Rodriguez şi Christian Bale.

Din filmografia sa mai fac parte peliculele: "Over Her Dead Body" (2008), "For Greater Glory" (2012), "Frontera" (2014), "Lowriders" (2016) şi "Overboard" (2018).

Între 2015 şi 2016, a fost Ana Sofia Calderon în sitcom-ul "Telenovela", difuzat de NBC. Cele mai recente filme în care a putut fi urmărită sunt: "Dog Days" (2018), "Dora and the Lost City of Gold" (2019), "Sylvie's Love" (2020), "Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe" (2022), "Tell It Like a Woman" (2022). În 2019, a jucat în trei episoade ale serialului de suspans "Grand Hotel", iar în 2020, în două episoade ale comediei "Flipped".

În calitate de regizor, a debutat cu pelicula biografică "Flamin' Hot" (2023), inspirată din viaţa afaceristului şi autorului Richard Montanez.

A fost imaginea unor campanii publicitare pentru produse L'Oreal, New York & Co., Magnum Ice-Cream şi Heineken. A pozat pentru coperţile unor reviste precum Vogue, Marie Claire şi Harper's Bazaar.

În 2006, a înfiinţat organizaţia filantropică "Eva's Heroes", pentru a-i ajuta pe copiii cu deficienţe de dezvoltare, potrivit evasheroes.org. Împreună cu Howard Buffett, fiu al miliardarului Warren Buffett, a pus bazele fundaţiei caritabile "Eva Longoria", dedicată sprijinirii copiilor şi antreprenorilor latino-americani, conform evalongoriafoundation.org. În 2009, publicaţia The Hollywood Reporter a numit-o "Filantroapa anului". Este purtătoarea de cuvânt, la nivel naţional, a organizaţiei "Padres Contra El Cancer".

Viața personală

A fost căsătorită cu actorul Tyler Christopher (între 2002-2004) şi cu fostul baschetbalist profesionist Tony Parker (2007-2011).

În mai 2016, s-a căsătorit cu afaceristul mexican Jose Antonio "Pepe" Baston Patino, cu care, din 2018, are un fiu.

