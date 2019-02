Eurovision 2019. Acuzaţii după finala selecţiei naţionale Eurovision. Ce a scris Mirela Vaida

România va fi reprezentată la Eurovision 2019 de către Ester Peony, cu melodia "On a Sunday”. Ca în fiecare an, şi de această dată au existat concurenţi care şi-au exprimat nemulţumirile în ceea ce priveşte sistemul de votare.

Mirela Vaida s-a arătat nemulțumită după finala națională Eurovision 2019. Aceasta a afirmat că au existat probleme la sistemul de vot.

Mirela Vaida s-a numărat printre finaliștii de la Eurovision România 2019. La finalul concursului, vedeta, care a participat la concurs cu melodia „Undergorund”, s-a arătat nemulțumită der sistemul de vot.

„Dragilor, vă mulțumesc din suflet pentru voturi! Știu că ați fost mulți! Din păcate nu au mers liniile de votare, cel puțin în cazul meu! Dar nu asta contează acum! Ci faptul că v-am simțit aproape de mine, ca de fiecare dată! Vă îmbrățișez!”, a scris Vaida.

Ester Peony a câştigat finala selecţiei naţionale Eurovision, duminică seară, cu piesa „On a Sunday”, şi va reprezenta România la competiţia cântecului european care va avea loc laTel Aviv în luna mai.

Artista a declarat că este emoţionată, selecţia fiind pentru ea "o mare încercare".

În ultimul act al selecţiei naţionale Eurovision România au concurat, alături de Ester Peony, Linda Teodosiu cu piesa „Renegades”, Olivier Kaye - „Right now”, Laura Bretan cu „Dear father”, Teodora Dinu - „Skyscraper” , Claudiu Mirea - „We Are The Ones”, Aldo Bşaga - „Your journey”, Letitia Moisescu & Sensibil Balkan - „Daina”, Bella Santiago - „Army Of Love”, Trooper - „Destin”, Dya & Lucian Colareza - „Without You (Sin Ti)” şi Mirela Vaida - „Underground”.

