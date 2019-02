Eurovision 2019. Netta, câștigătoarea din 2018, a urcat pe scenă, la București. VIDEO

Eurovision 2019. Cea care a deschis show-ul Selecţiei Naţionale, duminică seara, a fost câştigătoarea Eurovision 2018, artista israeliană Netta Barzilai. Ea a cântat piesa "Toy", care i-a adus trofeul competiţiei cântecului European.

Prezent la Sala Polivalentă, ambasadorul Israelului la Bucureşti, David Saranga, a povestit, imediat după cântecul Nettei, cum a sărbătorit victoria acesteia, în Tel Aviv, până dimineaţa, mărturisind că Eurovision este un adevărat fenomen în Israel.

"Am fost cu prietenii mei, m-am uitat la Eurovision şi am zis (...) 'Dacă Netta câştigă, mă duc în piaţa principală din Tel Aviv şi mă pun într-un bazin de apă'. La ora două dimineaţa, după ce am aflat că a câştigat, m-am dus acolo. Oraşul era plin cu lume. Tel Aviv este un oraş deschis 24 de ore, dar în această seară, toată lumea a fost afară şi am stat acolo şi am sărbătorit până dimineaţă", a povestit diplomatul.

Ester Peony va reprezenta România la Eurovision 2019, cu piesa "On a Sunday", ea fiind aleasă în urma Selecţiei Naţionale, ce a avut loc duminică, la Sala Polivalentă.

