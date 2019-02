Eurovision 2019. Ester Peony, după ce a câștigat selecția națională: ”A fost o mare încercare”

Inquam Photos/ Octav Ganea

Ester Peony a câştigat finala selecţiei naţionale Eurovision, duminică seară, cu piesa „On a Sunday”, şi va reprezenta România la competiţia care va avea loc laTel Aviv în luna mai.

Artista a declarat că este emoţionată, selecţia fiind pentru ea "o mare încercare".

„Vă mulţumesc! O să facem o treabă bună la Tel Aviv! Sunt extrem de emoţionată. A fost o mare încercare pentru mine”, au fost primele cuvinte ale câştigătoarei după încheierea voturilor.

Ester Peony cu piesa „On a Sunday” (65 de puncte), Bella Santiago cu „Army of Love” (50 de puncte) şi Laura Bretan cu „Dear Father” (48 de puncte) au fost primele trei piese în ordinea preferinţelor juriului.

În ultimul act al selecţiei naţionale Eurovision România au concurat, alături de Ester Peony, Linda Teodosiu cu piesa „Renegades”, Olivier Kaye - „Right now”, Laura Bretan cu „Dear father”, Teodora Dinu - „Skyscraper” , Claudiu Mirea - „We Are The Ones”, Aldo Bşaga - „Your journey”, Letitia Moisescu & Sensibil Balkan - „Daina”, Bella Santiago - „Army Of Love”, Trooper - „Destin”, Dya & Lucian Colareza - „Without You (Sin Ti)” şi Mirela Vaida - „Underground”.

Reprezentantul României la Eurovision a fost ales de un juriu format din Tali Eshkoli, Head of Event & Content Eurovision Song Contest 2019, Emmelie de Forest, laureata a ediţiei din 2013, Deban Aderemi şi William Lee Adams, jurnalişti şi influenceri, Şerban Cazan, Head of Production HaHaHa Production şi artistul Alex Calancea.

Reprezentanta Israelului, Netta Barzilai, cea care a câştigat Eurovision 2018, a susţinut un recital. La fel şi Inis Neziri, distinsă cu Marele Trofeu al Festivalului Internaţional Cerbul de Aur 2018, şi Emmelie de Forest, laureata Eurovision Song Contest 2013.

În ultimul act al selecţiei naţionale, punctajele obţinute prin televot au avut ponderea punctajului acordat de către un membru al juriului.

Publicul şi-a putut exprima votul trimiţând numărul de intrare în concurs al favoritului prin SMS

Sub sloganul "Dare to dream", Eurovision Song Contest 2019 va avea loc la Tel Aviv, cu semifinalele pe 14 şi 16 mai şi finala pe 18 mai.

La ediţia cu numărul 64 a competiţiei muzicale, alături de România s-au mai înscris 41 de ţări: Albania, Armenia, Austria, Australia, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Macedonia, Germania, Georgia, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Moldova, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentanta Israelului, Netta, cu piesa "Toy".

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion şi Johnny Logan.

