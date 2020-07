Trupa românească de avantgarde și electro-industrial, FRIG, a lansat EP-ul ”genOm”

Trupa românească de avantgarde, FRIG, a lansat EP-ul ”genOm”, un materiaal discografic cu influențe muzicale techno, doom și electro-industrial.

Trupa FRIG este autoarea unui amestec unic de rock/metal și muzică electronică pe scena underground românească.

EP-ul ”genOm” este descris de membrii trupei drept o incursiune pe ”teme legate de microscopie și astrobiologie”.

Piesa instrumentală “Australe”, la care a colaborat și Sergio Ponti (ex-Dordeduh, ex-Sunset In The 12th House, Beggar’s Farm, Drumeo, drums transcriber for Jethro Tull) are drept temă polul sud a planetei Marte, mai precis a zonei ”Planum Australe”, care a fost sursă de inspirație a numelui piesei.

Mixajul și masterizarea au fost asigurate din nou de Enrico Tiberi (Sony, Universal, Warner Music), colaborare începută pe discul precedent.

Nou lmaterial discografic poate fi comandat de pe site-ul oficial al trupei sau de pe pagina de Bandcamp.

Trupa FRIG înseamnă:

• Alex Deak – sintetizator

• Dragoș Schipor – chitara bas

• Gabi Neagu – chitara

• Ștefan Maidaniuc – tobe

