Cine cântă LIVE la premiile Grammy 2024, în direct pe VOYO: Billie Eilish, Dua Lipa, Travis Scott, Billy Joel

Unii dintre artiștii nominalizați la premiile Grammy 2024 - Billie Eilish, Dua Lipa și Olivia Rodrigo - vor urca pe scena celei de-a 66-a ediții a Premiilor Grammy, pentru a cânta LIVE, fiind primul lot de artiști pentru cea mai importantă noapte din muzică, a anunțat Academia americană de înregistrări.

Cele trei cântărețe au câștigat în total 14 premii Grammy și toate sunt candidate la titlul de "Cântecul anului" la ediția din acest an a premiilor.

Billie Eilish este nominalizată la șase premii Grammy în acest an, cu piesa "What Was I Made For?", care candidează la cântecul anului, Dua Lipa este nominalizată la două premii Grammy, cu piesa "Dance The Night", care candidează la cântecul anului, iar Olivia Rodrigo este nominalizată la șase premii Grammy, cu piesa "Vampire", care candidează la cântecul anului.

Toți nominalizații pentru albumul anului, cu excepția unuia, sunt femei.

U2, de 22 ori câștigători ai premiilor Grammy, vor susține un spectacol special și vor prezenta premiile la cea de-a 66-a ediție a Premiilor Grammy de la Sphere din Las Vegas.

În topul nominalizărilor se află SZA, care a obținut cele mai multe nominalizări la nouă categorii, precum și Phoebe Bridgers, Șerban Ghenea și Victoria Monét, care au obținut șapte nominalizări fiecare.

Jack Antonoff, Jon Batiste, boygenius, Brandy Clark, Miley Cyrus, Billie Eilish, Olivia Rodrigo și Taylor Swift au obținut câte șase nominalizări.

Trei categorii noi; Best African Music Performance, Best Alternative Jazz Album și Best Pop Dance Recording sunt incluse pentru prima dată în ediția din acest an a galei de premiere.

Artiștii suplimentari vor fi anunțați în săptămânile următoare.

Legendara Joni Mitchell va cânta LIVE la Grammy 2024

De asemenea, Joni Mitchell este cel mai recent artist care a confirmat că va cânta LIVE în timpul transmisiunii premiilor Grammy.

În 2022, Joni Mitchell a susținut prima sa reprezentație publică după ce un anevrism cerebral din 2015 aproape că a ucis-o, când a apărut pe scenă la Newport Folk Festival din Rhode Island.

Mitchell a învățat singură să cânte din nou la chitară, după ce anevrismul i-a răpit capacitatea de a cânta.

"Învăț", i-a spus ea corespondentului Anthony Mason la emisiunea "CBS Mornings" în iulie 2022.

"Mă uit la videoclipuri care sunt pe net pentru a vedea unde îmi pun degetele, știți. Este uimitor ce elimină un anevrism - cum să te ridici de pe scaun! Nu știi cum să te ridici dintr-un pat. Trebuie să înveți din nou toate aceste lucruri pe de rost."

"Am făcut balet acvatic când eram copil și am uitat cum să fac flotări", a continuat ea. "De fiecare dată când încercam, era cât pe ce să mă înec, știi? Deci, o mulțime de reveniri la copilărie aproape. Trebuie să înveți din nou totul."

Billy Joel LIVE la Grammy 2024

Însuși "The Piano Man" va cânta la gala Grammy din 2024.

Câștigătorul a 5 premii Grammy va interpreta probabil primul său single nou din ultimele decenii, "Turn the Lights Back On", întrucât acesta va fi lansat cu 3 zile înainte de ceremonie.

Travis Scott LIVE la Grammy 2024

Ultima reprezentație de mare energie a lui Travis la Grammy a fost în 2019, iar acesta își face din nou loc pe scenă.

UTOPIA, proiectul artistului din 2023, este, de asemenea, nominalizat la categoria "Cel mai bun album rap" - aceeași categorie la care albumul său care a doborât recordurile, ASTROWORLD, a fost nominalizat. Ar putea fi acesta anul în care să cucerească râvnitul premiu?

Dua Lipa LIVE la Grammy 2024

Medley-ul Future Nostalgia din 2021 al Dua încă se redă în buclă în mintea mea și, din fericire, ea își lasă amprenta pe scenă și anul acesta.

În timp ce hitul ei Barbie, "Dance the Night", este nominalizat pentru două premii, ea ar putea săîncânte publicul cu o interpretare LIVE a piesei "Houdini".

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 02-02-2024 08:00