”Don't look up!”, cel mai comentat film al momentului, explicat de către DiCaprio și regizor

Regizorul Adam McKay, care a scris și a regizat cel mai discutat film al momentului, ”Don't look up!”, a explicat într-un interviu pentru Variety la ce s-a gândit exact atunci când a conceput unele scene.

Astfel, în interviul pentru Variety, el afirmă că a vrut să facă un film despre o apocalipsă climatică iminentă, care să fie și ”o comedie mare și amplă”.

Mai mult, filmul a fost gândit înainte ca pandemia de COVID-19 să se extindă pe tot globul și înainte să se amplifice acest fenomen al celor care neagă puterea științei.

”Ideea”, a spus McKay, „a fost să fie atât o comedie absurdă, dar și ceva realitate. Poți amesteca aceste două lucruri?”

Pentru a realiza această sinteză, „Don’t Look Up” a încearcat să atingă un ton artistic înalt, mai ales că, la urma urmei, filmul vizează sfârșitul lumii.

Per total, însă, ”Don’t Look Up” satirizează viața modernă și - în același timp - critică mass-media, politica, dar și cultura faimei și a celebrității.

”Nu te uita în sus”, cu alte cuvinte, are multe de spus. Dar, pentru a atinge aceste obiective, regizorul McKay a vrut să renunțe la acel ”happy end” caracteristic filmelor americane și ”să spargă tradiția de la Hollywood în trei acte, pe care deja le cunoaștem atât de bine”. ”Ar putea fi ceva puternic .. doar faptul că nu ai asta”, a spus el, referindu-se la lipsa de ”happy end”.

Rezultatul acestei structuri a fost un ”triplu final”, iar regizorul a explicat asta pentru Variety, după cum urmează:

Când Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) devine o celebritate internațională, dar și principalul mesager media al informațiilor despre cometă, are o clipă de rătăcire și ajunge să-și abandoneze soția (Melanie Lynskey) și copiii.

Apoi, știind că încercarea lui Isherwell (sponsorul milionar) de a sparge cometa va eșua, Randall apare la ușa casei lui din Michigan pentru a avea o ultimă ”cină în familie” - cu Kate și noul ei iubit, Yule (Timothée Chalamet) - unde cere să fie iertat.

După ce Isherwell și președintele Orlean (Meryl Streep) părăsesc camera de control a misiunii spațiale, pentru a fugi de pe planetă, iar Orlean uită că există și fiul ei (Jonah Hill) - care era și șeful său de personal al cabinetului - lăsându-l să moară, ea îi oferă lui Randall (DiCaprio) un loc pe nava care era dotată cu crio-camere și care căuta o planetă locuibilă.

”Sunt bine”, îi răspunde el, adăugând că, cel mai bine, ar fi ca ea să își petreacă timpul cu Jason. „Jason?” spune ea. "Oh, la naiba.". Uitase complet.

Regizorul McKay spune că - în această perioadă în care lumea se comportă tot mai ireal - a vrut să creeze un amestec în care ”comedia absurdă și ridicolă să trăiască chiar lângă tristețe”.

”Tot filmul încearcă, de fapt, să proceseze, întrebarea cu privire la ce mama dracului se întâmplă în realitate.” spune el.

Împreună cu „The Big Short” și „Vice”, cele mai recente filme ale sale, ”aproape că le poți numi trilogia ce mama dracu se petrece”, spune el.

”Cred că pur și simplu trebuie să ne confruntăm cu aceste sentimente ciudate, care înseamnă să fim unul lângă celălalt”, a continuat McKay. „Așadar, cea mai dificilă parte a filmului a fost coborârea la acea tonalitate din ultimele 20 de minute.”

La masa de la cină, familia Mindy și familia aleasă încearcă să facă în așa fel încât ultima lor masă să însemne cu adevărat ceva. În acest timp începe și partitura compozitorului Nicholas Britell. Amintindu-și lucrurile pentru care ar trebui să fie recunoscător, unul dintre fiii lui Randall povestește cu tristețe că a dormit în curtea din spate și s-a trezit cu un pui de căprioară: „Aceasta a fost cea mai bună zi din viața mea”, spune el.

Iar Randall cere un moment de rugăciune, chiar dacă ei nu sunt credincioși. Atunci, Yule (Timothée Chalamet) preia conducerea, oferind o binecuvântare și cerându-i lui Dumnezeu să-i liniștească.

”Cred că suntem atât de obișnuiți să ne gândim la religie ca la o confesiune, iar acum a devenit o bătaie politică în țara asta. Am uitat de credința adevărată. A fost un moment de sclipire: „Știu cine este personajul lui Timothée.” Odată cu adăugarea lui Yule, ”echipa a fost completă”, a mai spus regizorul.

„Și acesta ar putea fi singurul meu moment preferat din întregul film”, a adăugat McKay.

La cină, familia Mindy vorbește despre plăcinta cu mere cumpărată din magazin și despre măcinarea boabelor de cafea, chiar în timp ce masa începe să tremure.

Cu partitura de pian a lui Britell pe fundal, Randall spune: „Chestia este că noi într-adevăr” – face o pauză – „chiar aveam totul, nu-i așa? Adică, dacă te gândești la asta.”

Această linie din film a fost ideea lui DiCaprio, spune McKay. Filmau scena cinei într-o casă din Massachusetts „în frigul înghețat”.

Între filmări, DiCaprio s-a apropiat de McKay și de supervizorul scenariului, Cate Hardman. ”Și a spus: „Știi, simt că ar trebui să spun ceva”, a povestit McKay. „Și a spus replica – nici măcar nu a citit-o în personaj. Și imediat, Cate, care este o texană dură, dar și eu, am lacrimat imediat.

Înainte ca lumea să se sfârșească, președintele Orlean îl întreabă pe Isherwell despre algoritmul BASH, care poate prezice cum vor muri oamenii.

„Nu cred că vreau să știu. Da, știu! Vreau să știu”, spune ea. Isherwell răspunde imediat: „O să fii mâncat de un brontaroc. Nu știm ce înseamnă.”

"O ce?" întreabă Orlean. „Un brontaroc”, spune Isherwell. Iar Orlean este nedumerită: „Oh.”

Și astfel, într-o scenă care curge mijlocul genericului de final, vedem navele spațiale de evadare ale oamenilor ultrabogați, care aterizează pe noua lor planetă, 22.740 de ani mai târziu.

Și aceștia ies goi. Apare o creatură colorată, iar Orlean se minunează de ea. „Uită-te la animalul ăla frumos”, spune ea. ”Oare, alea sunt pene sau sunt solzi?”

Brontarocul o mușcă de față, apoi o ucide, tăvălind-o pe jos. În timp ce mulțimea se uită îngrozită, Isherwell spune: „Cred că asta se numește brontaroc”.

Însă moartea violentă a președintelui imaginar Orlean prevestește faptul că viața pe o noua planetă ar putea fi condamnată la pieire?

Regizorul McKay se gândește la asta o secundă.

”Înseamnă că toată lumea de pe fiecare dintre nave este mâncată de brontaroc?” se întreabă și el. ”De fapt, da. Cred că da.”

La rândul său, Leonardo DiCaprio a încercat să le explice fanilor despre ce este, de fapt, “Don’t Look Up”, într-un mesaj postat pe contul său de Instagram:

“Dacă ar fi să descriu pe scurt ce înseamnă Don’t Look Up, aș spune că este o analogie a culturii moderne actuale și a neputinței noastre de a asculta și a înțelege adevărul științific. Adesea, în cariera mea, am căutat un film care să aibă un mesaj legat de mediul înconjurător. Dar, cum se întâmplă cu multitudinea de știri despre schimbările climatice, mulți oameni nu vor să audă de asta. Să faci un film despre acest subiect este și mai dificil, iar Adam (n.r. Adam McKay, regizorul filmului), care își exprimă vehement părerea despre criza climatică, a vrut să facă un film care să aducă o doză de umor negru într-o situație îngrijorătoare.

Observăm acum lucrurile despre care oamenii de știință ne-au vorbit în urmă cu câteva decenii - se întâmplă exact când aceștia au preconizat! Mi-aduc aminte că am vorbit cu oameni de știință care avertizau că vor fi incendii de mari proporții care se vor răspândi în întreaga lume… și iată că am ajuns să trăim clipele alea. Nu e vorba neapărat că nu ascultam, dar că nu trecem la acțiune”, a spus DiCaprio, potrivit protv.ro.