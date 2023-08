Cum a fost surprinsă Britney Spears după două zile de la divorțul de Sam Asghari. „Nu mai puteam suporta durerea” | FOTO

Superstarul pop, în vârstă de 41 de ani, a scris, vineri, pe Instagram despre iminentul lor divorț: „După cum știe toată lumea, Hesam și cu mine nu mai suntem împreună ... 6 ani este o perioadă lungă de timp pentru a fi cu cineva, așa că, sunt puțin șocată, dar ... nu sunt aici pentru a explica de ce, pentru că, sincer, nu este treaba nimănui !!!. Dar, sincer, nu mai puteam suporta durerea!!! Într-un fel de mod telepatic am primit atât de multe mesaje care îmi topesc inima de la prieteni și vă mulțumesc!!!”, a continuat cântăreața.

„Am jucat tare mult prea mult timp și Instagram-ul meu poate părea perfect, dar este departe de realitate și cred că știm cu toții asta !!!! Mi-ar plăcea să-mi arăt emoțiile și lacrimile despre cum mă simt cu adevărat, dar nu știu din ce motiv a trebuit mereu să-mi ascund slăbiciunile!!!”, a mai continuat Britney Spears.

Ea a adăugat: „Dacă nu aș fi fost soldatul puternic al tatălui meu, aș fi fost trimisă în locuri unde să fiu reparată de medici!!!! Dar atunci am avut cea mai mare nevoie de familie!!! Ar trebui să fii iubit necondiționat ... nu în condiții!!!!"

Spears a încheiat postarea scriind că va fi cât de puternică poate: „Voi face tot ce pot!!!! Și de fapt mă descurc al naibii de bine!!! Oricum, să aveți o zi bună și nu uitați să zâmbiți!!!”.

Cântăreața și Asghari, 29 de ani, s-au despărțit după 14 luni de căsnicie, iar actorul a depus cererea de divorț în aceeași zi, scrie People.

După ce s-au cunoscut în 2016 pe platoul de filmare al videoclipului „Slumber Party” al lui Spears, cei doi s-au logodit în septembrie 2021, apoi s-au căsătorit pe 9 iunie 2022.

În ciuda faptului că a trecut printr-o perioadă dificilă, vedeta este în continuare „foarte bine dispusă, în ciuda a tot ceea ce se întâmplă”, a declarat o sursă pentru People. „Evident, nu este niciodată un lucru ușor prin care să treci, dar ea rămâne pozitivă și se concentrează pe viitor”.



Fostul cuplu, despre care persoane din interior au spus anterior că nu se mai înțelegeau de câteva luni de zile, a luat decizia de „a merge mai departe separat acum câteva săptămâni”, adaugă sursa.

Între timp, Spears se menține ocupată cu o serie de proiecte de lucru, inclusiv lansarea unei cărți și mai multă muzică.

Vedeta „se concentrează pe lansarea cărții sale, are o tabără de scriitori în curând și primește cântece de la câțiva artiști mari”, spune sursa. „În mod ideal, i-ar plăcea să facă un nou disc în curând și poate un cântec puternic pentru lansarea cărții”. (Spears își va lansa mult-așteptata carte de memorii, The Woman in Me, pe 24 octombrie).

Modelul-actor i-a oferit inițial un sistem de sprijin cântăreței și i-a fost alături în timpul luptei pentru tutelă. De-a lungul anilor, atât Spears, cât și Asghari au oferit crâmpeie din căsnicia lor pe rețelele de socializare, de la sărbătorirea zilelor de naștere la fotografii din drumeții și, cel mai recent, în iulie, fotografii în care purtau ținute asortate.

