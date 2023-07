Povestea din spatele tunsorii lui Sinéad O'Connor. „Mama ne prezenta ca fiica ei urâtă și fiica ei frumoasă”

„Nu mă simt eu însămi decât dacă am părul ras”, a declarat cândva celebra muziciană irlandeză, care a murit, miercuri, la vârsta de 56 de ani. „Așa că, chiar și atunci când voi fi o bătrână, îmi voi păstra tunsoarea”, scrie Page Six.

Într-un interviu din 2017 acordat gazdei Phil McGraw, O'Connor a dezvăluit motivul sfâșietor pentru care a optat pentru prima dată pentru o tunsoare scurtă.

„Când eram copii, sora mea avea un păr roșcat frumos, un păr roșcat bogat. De aceea eram geloasă pe ea. Mama mea și-a băgat în cap că părul surorii mele era urât, oribil și dezgustător. Și a început, când aveam părul lung, să ne prezinte ca fiind fiica ei frumoasă și fiica ei urâtă. Și, de aceea, mi-am tăiat părul”.

Mai mult, cântăreața „Nothing Compares 2 U” a spus că ar fi fost „periculos” să își poarte părul într-un stil mai tradițional feminin, adăugând: „Nu am vrut să fiu violată. Nu am vrut să fiu molestată. Nu am vrut să mă îmbrac ca o fată. Nu am vrut să fiu drăguță”.

Coafura androgină a lui O'Connor nu a fost prea bine văzută de directorii de case de discuri înainte de lansarea albumului ei de debut, „The Lion and the Cobra” din 1987.

„Voiau să-mi las părul lung, să port fuste scurte, tocuri înalte și machiaj și să scriu cântece care să nu sfideze nimic”, a declarat ea pentru The Sun în 2022. „Nu aveam de gând să am niciun bărbat care să îmi spună ce să fac sau cine să fiu”.

Așa că, în loc să se conformeze cu eticheta, care dorea să o comercializeze ca „femeie generică”, O'Connor s-a dus direct la frizer și și-a ras ce mai rămăsese din părul ei.

„S-au uitat la capul ras al lui Sinead și au zis: 'Acum știm cu ce avem de-a face'”, și-a amintit primul soț și colaborator frecvent al vedetei, John Reynolds, într-un interviu acordat aceluiași post. „A fost o declarație puternică din partea unei femei, pentru că spunea: 'Nu vă puneți cu mine!'”.

Pe lângă faptul că a consacrat-o pe O'Connor ca artistă, care nu avea niciun interes în a adera la standardele de frumusețe ale societății, tunsoarea i-a făcut coperțile albumelor, videoclipurile și aparițiile controversate pe scenă, cum a fost cazul când a rupt o fotografie a Papei Ioan Paul al II-lea la „Saturday Night Live” în 1992, și mai izbitoare din punct de vedere vizual.

Și a păstrat acest stil pentru tot restul carierei sale. Până în 2021, O'Connor încă se radea pe cap „cam la fiecare 10 zile”, după cum a declarat pentru New York Times în acel an, în ciuda faptului că purta adesea un hijab în urma convertirii sale la islam, în 2018.

În ultimii ani, o serie de tinere vedete, printre care Demi Lovato, Saweetie și Iris Law, au călcat pe urmele câștigătoarei premiului Grammy, iar la Gala Met 2023, Florence Pugh și-a șocat fanii cu noul look.

„Am vrut ca vanitatea să iasă din peisaj”, a declarat actrița din „Midsommar” pentru Radio Times despre tunsoarea sa îndrăzneață.

Dată publicare: 27-07-2023