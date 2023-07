O lume întreagă deplânge moartea cântăreței Sinead O'Connor. „Odihneşte-te în pace, Regină!” | GALERIE FOTO

Decesul a fost pronunţat la faţa locului, a anunţat Poliţia Metropolitană, care a precizat că moartea ei nu este tratată ca fiind suspectă.

Între timp, mesaje de condoleanţe şi aprecieri pentru artista deschizătoare de drumuri şi cu o voce aparte vin din toată lumea, dar mai ales din Irlanda natală, relatează BBC şi Reuters, citate de News.ro.

Cântăreaţă şi activistă, cunoscută mai ales pentru piesa „Nothing Compares 2 U”, Sinead O'Connor a murit la vârsta de 56 de ani în locuinţa sa din Londra. Poliţia spune că a fost găsită „fără reacţie” şi „declarată moartă la faţa locului” la ora locală 11:18. Moartea nu este considerată suspectă, dar urmează să i se facă autopsia.

Vestea decesului a fost dată publicului seara, de familie, „cu mare tristeţe”.

Imediat, au curs omagiile pentru artista premiată cu Brit Award şi Grammy, considerată „deschizătoare de drumuri”, „feroce şi fragilă”, „impulsivă, îndrăzneaţă şi frumoasă” şi, mai ales, „cu o voce incredibilă” şi cu „un talent uriaş”.

Irlanda își plânge artista deschizătoare de drumuri

Capul ras al lui O'Connor şi ochii pătrunzători se aflau, joi, pe prima pagină a fiecărui ziar din Irlanda şi al multora din străinătate, în timp ce emisiunile de radio locale au fost dominate de mărturiile colegilor artişti, ascultători emoţionaţi şi muzica cântăreţei din Dublin.

Preşedintele irlandez Michael D. Higgins a dat tonul omagiilor din întreaga lume, lăudând angajamentul ei neînfricat faţă de problemele importante pe care le-a adus în atenţia publicului, „indiferent cât de incomode ar fi fost acele adevăruri”.

Premierul irlandez Leo Varadkar i-a adus, de asemenea, un omagiu lui Sinead O'Connor, care s-a născut în comitatul Dublin. El a spus că muzica ei „a fost iubită în întreaga lume, iar talentul ei este de neegalat”.

Vicepreşedintele partidului irlandez Sinn Fein, Michelle O'Neill, i-a adus un omagiu chiar în Stormont, parlamentul Irlandei de Nord, spunând: „Irlanda a pierdut una dintre cele mai mari personalităţi ale sale, o artistă extrem de talentată, o adevărată deschizătoare de drumuri. A fost o irlandeză în industria muzicală care a deschis drumuri, iar pierderea ei va fi resimţită dureros de foarte mulţi oameni”.

Cântăreţul trupei The Smiths, Morrissey, a scris pe site-ul său: „A avut curajul să vorbească atunci când toţi ceilalţi au rămas tăcuţi, în siguranţă . A fost hărţuită doar pentru că era ea însăşi. Ochii ei s-au închis în cele din urmă în căutarea unui suflet pe care să-l poată numi al ei”.

Un fan a lăsat un bilet scris de mână la uşa unei foste case a cântăreţei din Bray, comitatul Wicklow: „Fie ca drumul tău spre viaţa de apoi să fie frumos şi să te vindece”.

Prezentatoarea Laura Whitmore de la televiziunea publică irlandeză a scris pe Instagram: „Ca o femeie irlandeză care a crescut în anii '90, ea era totul, arătând că fetele erau cool. Femeile irlandeze puteau fi recunoscute la nivel global, iar capetele rase nu erau doar pentru băieţi. Mama mea spunea tuturor celor care ne vizitau că Sinead a locuit pe strada noastră - ea a fost regalitatea noastră. Odihneşte-te în pace, Regină”.

O'Connor, care a cunoscut faima internaţională în anii 1990, a fost omagiată şi de cântăreţul şi compozitorul Glen Hansard, câştigător al premiului Oscar. El a spus: „Irlanda a preferat întotdeauna să-şi ţină eroii pe perete, prea speriată ca să se ocupe de ei când sunt în cameră. Acum putem în sfârşit să-i agăţăm poza pe perete şi să o venerăm pentru gigantul care a fost”.

Un documentar din 2022 despre Sinead O'Connor, intitulat Nothing Compares, urmează să fie difuzat pentru prima dată la televiziune la Sky TV sâmbătă, 29 iulie.

Vorbind la BBC Breakfast, jurnalistul muzical Dave Fanning, care a realizat primul interviu cu Sinead O'Connor şi a întâlnit-o de peste 200 de ori, a descris-o ca fiind o „persoană generoasă”, dar a recunoscut că era o figură „polarizantă”.

„Când a rupt poza Papei la Saturday Night Live şi oamenii au spus că asta îi va ruina cariera, chiar asta s-a întâmplat, pentru că ăsta era planul. Nu a vrut niciodată să fie faimoasă, să fie o vedetă pop, ea se simţea o cântăreaţă a protestului”, a explicat el.

„Nimeni nu a cântat ca Sinead O'Connor”

Mark Savage, jurnalist BBC specializat în muzică, a schiţat într-o analiză succintă personalitatea umană şi muzicală a lui Sinead O'Connor:

„Nimeni nu a cântat ca Sinéad O'Connor. Nimeni. Fiecare notă a ei o striga cu pasiune pură. Ea a transformat sacadatul 'Nothing Compares 2 U' al lui Prince într-un urlet atotputernic de durere şi pierdere. Aceste emoţii erau tovarăşele ei.

A avut o copilărie traumatizantă. Părinţii ei au divorţat când avea opt ani, iar mama ei - despre care a afirmat mai târziu că a abuzat-o - a murit într-un accident de maşină în 1985.

În adolescenţă, a fost arestată pentru furt din magazine şi trimisă la Azilul Magdalene, pe care l-a descris ca fiind o 'închisoare' în care 'fetele plângeau în fiecare zi'. Toate aceste experienţe dureroase, şi cele care vor urma, s-au revărsat în muzica ei.

'I Am Stretched On Your Grave' este un cântec de o frumuseţe obsedantă despre dragoste şi pierdere, în timp ce Three Babies, de pe cel de-al doilea album al ei, a pus în evidenţă durerea ei după ce a suferit mai multe avorturi spontane.

Ea şi-a asumat şi durerea altora. Single-ul ei de debut, Mandinka, conţinea referiri la mutilarea genitală a femeilor. Albumul Black Boys On Mopeds din 1990 a abordat brutalitatea poliţiei împotriva bărbaţilor de culoare, cu doi ani înainte ca revoltele din Los Angeles să aducă această problemă în centrul atenţiei. Deşi a fost o figură controversată, protestele ei au fost întotdeauna pline de blândeţe. Când a rupt o fotografie a Papei la televiziunea americană, se gândea la victimele abuzurilor, nu la imaginea ei.

Ultimele sale albume au avut ca personaje propriii copii şi imnuri pentru pace şi comunitate. La începutul acestui an, a câştigat un premiu pentru un album clasic în Irlanda şi l-a dedicat comunităţii de refugiaţi din ţară.

'Nothing Compares 2 U' a fost o excepţie: un cântec care a făcut-o celebră împotriva dorinţei sale. În esenţă, ea a fost o cântăreaţă de protest, cu o voce care cerea să fie auzită. Aşa ar trebui să ne amintim de ea”, a scris Mark Savage.

Sursa: News.ro Etichete: , , Dată publicare: 27-07-2023 17:07