Marea pasiune a lui Robert Redford, care l-a condus și către o mare decepție. „Am plecat de acolo cu tristețe”

Cinematografia mondială este în doliu. S-a stins o stea. Este vorba despre legedarul Robert Redford, care avea 89 de ani.

„A închis ochii, la Sundance, în munții din Utah, locul pe care l-a adorat, înconjurat de cei pe care i-a iubit" - a anunțat publicista sa. Tot la Sundance, Redford a fondat festivalul de film independent care are loc acolo din 1978.

Uluitor de frumos dar și foarte talentat, Robert Redford, și-a fascinat admiratorii cu roluri de neuitat.

În „Toți oamenii președintelui", din 1976, Redford a jucat rolul lui Bob Woodward unul dintre cei doi jurnaliști care au descoperit celebrul scandal Watergate, care a dus la demisia președintelui Richard Nixon.

În „Cei mai frumoși ani", filmul din 1973, personajul său și cel al Barbarei Streissand au o poveste de dragoste cu năbădăi.

Dar Westernul din 1969, „Buch Cassidy și Sundance Kid", în care a jucat alături de Paul Newman, a fost primul său film pe care acum îl numim block buster.

Au jucat împreună și în „Cacealmaua", în 1974, care i-a adus lui Redford o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor.

Rolurile romantice din filme precum „Marele Gatsby", din 2013 și „Departe de Africa", din 1985,- i-au lipit o etichetă care l-a urmărit toată viața chiar și pe măsură ce îmbătrânea.

Robert Redford: „Nu mă vedeam așa cum mă vedeau ceilalți și mă simțeam cumva prins într-o capcană, pentru că nu puteam ieși din rama asta a bărbatului frumos din rolul principal. Era foarte măgulitor, dar simțeam că este restrictiv. Mi-a luat mulți ani să scap de asta”.

Nu a obținut Oscarul pentru interpretare, dar râvnita statuetă aurită l-a răsplătit pentru regia filmului „Oameni obișnuiți", în 1981. „Cândva pe aici trecea un râu", sau „Cine știe câștigă" sunt alte filme importante pe care le-a regizat.

Festivalul de film independent al actorului

Originar din California Robert Redford s-a născut în Santa Monica în 1936. Pe măsură ce a crescut a crescut și pasiunea sa militantă pentru protecția mediului.

Robert Redford: „Am crescut respectând natura din cauza a ceea ce s-a întâmplat cu Los Angeles. Era un oraș pe care îl iubeam în copilărie, la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, și era un oraș frumos, iar aerul era curat. Apoi, după război, au apărut zgârie-nori și poluare. Am simțit că orașul pe care îl iubeam în copilărie mi-a fost luat, așa că am plecat de acolo, cu tristețe”.

Redford s-a mutat în New York pentru a urma o carieră pe Broadway, la sfârșitul anilor '50. Marele său rol de succes a fost în piesa „Desculț în parc", de Neil Simon — rol pe care îl va relua mai târziu pe marele ecran, alături de Jane Fonda.

Ecologist pasionat, a cumpărat de-a lungul anilor mai mult teren în Utah unde, în 1981, a fondat Institutul Sundance — o organizație non-profit dedicată cineaștilor independenți. Și patru ani mai târziu a înființat Festivalul de film independent.

Robert Redford: „Odată ce a intervenit presa, a apărut moda. Și odată cu moda, au venit paparazzi. Acestea au fost niște cercuri care s-au format în afara a ceea ce făceam noi. Este bine, este treaba lor, dar noi reprezentăm altceva”.

Oscar pentru cariera sa

În 2002 întreaga sa contribuție pentru cinematografie a fost omagiată cu un Oscar onorific.

Robert Redford: „Vreau să profit la maximum de ceea ce mi s-a oferit și să continui să împing limitele, să încerc lucruri noi... Și asta este revigorant. Cred că am descoperit că, mai degrabă decât să mă retrag, este mai bine așa. Să continui atât timp cât pot merge mai departe”.

Pro Cinema și Voyo difuzează în această seară, la ora 20.30, filmul Spion de elită cu Robert Redford și Brad Pitt în distribuție.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













