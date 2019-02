Cristina Ţopescu, despre croitoreasa de la Românii au talent: „Am zâmbit puțin răutăcios”

Pro TV

Fosta prezentatoare TV Cristina Țopescu s-a declarat impreionată de povestea de viață a croitoresei care a obținut primul Golden Buzz, în noul sezon „Românii au talent.”

„Vă uitați la „Românii au talent”? Am butonat și am dat peste o fată simplă, cu muuult bun simț, croitoreasă care, după ce a spus: „o să cânt o piesă care MĂ SPEFICIFICĂ”, iar eu, ca mulți alții, am zâmbit puțin răutăcios, când a început să cânte, m-a amuțit. Cât de des suntem dispuși să fim superficiali, cât de rar judecăm, uitând că avem și inimă. Mi-a dat o lecție fata asta și în cinstea ei, de acum, o să spun și eu uneori, în diverse contexte: MĂ SPECIFICĂ. Emoționant!”, a scris ea pe Facebook.

Ana Maria Pantaze este concurenta care a primit primul Golden Buzz al sezonului 9 al emisiunii Românii au Talent, după ce a interpretat o piesă a Ettei James cu vocea lui Janis Joplin.

Tânăra croitoreasă a declarat că este uimită de ceea ce s-a întâmplat, deoarece este pentru prima dată când cântă pe o scenă, prietenii fiind ce-i care au încurajat-o să vină la Românii au Talent.

