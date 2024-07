Concert IGORRR la ARTmania Festival 2024: ”Taraful Haiducilor și Gabi Luncă fac parte din influențele mele muzicale”

ARTmania este primul festival care a dezvoltat în România ideea de îmbinare dintre artă și divertisment, o platformă dedicată promovării tuturor formelor de expresie artistică inspirate din cultura rock.

IGORRR este un nume foarte special, recomandat celor care doresc să iasă din tiparele muzicii convenționale, cu un stil aproape imposibil de încadrat.

Fondatorul acestui proiect este francezul Gautier Serre, care a ales numele Igorrr după cel al animalului său de companie, un gerbil, adică o creatură din familia micilor rozătoare.

Dacă nu ați mai ascultat niciodată Igorrr, atunci trebuie să știți că Serre reușește să îmbine într-un mod imprevizibil și unic o multitudine de genuri muzicale extrem de diferite: de la black metal, la sound-uri balcanice, muzică baroc, breakcore și până la trip hop.

Iar această unicitate are și o posibilă explicație.

Gautier Serre a fost diagnosticat cu sinestezie, o condiție medicală destul de rară, pe care el a descris-o în felul următor:

"Există o conexiune în minte, care leagă sentimentul pe care îl ai când auzi un sunet cu sentimentul pe care îl ai când vezi o culoare... Practic, eu văd culori când aud sunete. Muzica pe care o pot vedea în capul meu este, de asemenea, o pictură. Pot folosi o întreagă paletă de culori."

"Așa că a devenit un instrument pe care îl folosesc în Igorrr. Când fac jam-uri cu muzicieni, îi pot alege pentru că au o culoare specifică atunci când cântă. De exemplu, chitaristul meu clasic (Nils Cheville) are o culoare foarte specifică. Este un fel de verde-maro. Este un lucru foarte mișto. Nici măcar nu am fost conștient de asta până acum cinci ani. Credeam că toată lumea este așa." - spunea artistul francez, potrivit Metal Injection.

Getty

Într-un interviu pentru ȘtirileProTV.ro, Gautier Serre a explicat faptul că sinestezia ”nu prea” îi afectează viața de zi cu zi, ci ”doar” îl ajută să ”vadă mai bine și mai clar muzica” pe care o face.

”Este ca și cum ai asculta muzica cu urechile, dar și cu ochii. Deseori îmi descriu muzica ca pe o pictură, pentru că, într-adevăr, pentru mine, piesele mele au atât un sens muzical, dar și estetic. Unele dintre piese sunt incolore pentru mine, iar altele sunt foarte bogate, cu o senzație puternică de culori, cred că depinde de propria mea sensibilitate, ca să fiu sincer, nu prea știu cum funcționează, este doar ceva de genul : pentru mine, sentimentul pe care îl ai când asculți muzică este legat de sentimentul pe care îl ai când privești culorile.” - spune artistul.

Sinestezia nu îi afectează viața de zi cu zi cu nimic.

”Nu am o problemă specială de sănătate, așa că turneul se desfășoară în mod normal, ca toată lumea: dormi destul de prost într-un autobuz de turneu pentru că se mișcă tot timpul, nu poți mânca ceea ce vrei și ai nevoie în fiecare zi și cânți aproape în fiecare seară cu această jumătate de confort. Dacă v-ați referit la sinestezie, asta chiar nu afectează viața de zi cu zi, așa că nu, nu am văzut nicio acomodare specială pentru mine de când sunt în turneu.” - a mai explicat el.

Și, totuși, cum compune piesele un artist care vede muzica aproape ca pe o pictură?

”Depinde foarte mult de starea de spirit, pot folosi multe modalități diferite de a compune, nu există una mai bună decât alta. De obicei, obțin mai întâi sentimentul global al piesei, "culoarea" globală, care uneori vine de la un riff de chitară, o frază de coarde sau uneori un model de tobe, poate fi de fapt orice, atâta timp cât are acest lucru "captivant" care m-a făcut complet obsedat de piesă, apoi o las să se maturizeze în mintea mea pentru timpul de care are nevoie, unele idei sunt scurte pentru a atinge potențialul maxim, câteva luni, unele idei sunt mai lungi, ca de câțiva ani pentru a se maturiza.

Una dintre provocările mele este să selectez ideile, îmi vin de la sine aproape tot timpul, trebuie să le selectez pe cele pe care vreau să le dezvolt și să le elimin pe cele care nu au potențialul de a deveni o piesă foarte tare. Ciudat de spus, dar cea mai mare parte a muncii se face de la sine, nu mă forțez să fac asta.” - explică liderul trupei IGORRR pentru fanii din România.

Getty

Cu un asemenea background, nu este de mirare că influențele sale muzicale sunt dintre cele mai neobișnuite și total opuse ca stiluri: Meshuggah, Chopin, Cannibal Corpse, Bach, Domenico Scarlatti sau Aphex Twin.

Însă cea mai mare surpriză - pentru noi, românii - este că printre artiștii care i-au marcat creativitatea se află și cel puțin două nume românești: Taraful Haiducilor și Gabi Luncă. El spune că în playlist-urile sale s-ar putea afla chiar și alți muzicieni români.

”Absolut, Taraf de Haïdouks și Gabi Luncă fac parte din influențele mele muzicale, ar putea fi mai mulți artiști români, într-adevăr, dar nu știu naționalitatea fiecărui artist pe care îl ascult. Uneori, playerul meu este într-o dispoziție aleatorie și poate vibra pe muzicieni români fără să știu. Mă interesează mai mult instrumentul și sunetul instrumentului decât naționalitatea, dar cert este că mi-ar plăcea să înregistrez un țambal într-o zi.” - spune Gautier.

Formațiile confirmate până acum la ARTmania Festival 2024 sunt: Borknagar (NO), Igorrr (FR), Korn (SUA), Spiritbox (CA), Satyricon (NO), The Flower Kings (SE), Alpha Q (RO), Awake the Demons (RO) și TAINE (RO).

Program pe zile, ARTmania Festival 2024

Vineri, 26 iulie – Piața Mare:

Satyricon

Lavina

Igorrr

Alpha Q

The Flower Kings

Artmania

Sâmbătă, 27 iulie – Piața Mare:

Korn

Spiritbox

TAINE

Borknagar

Awake The Demons

Artmania

Programul zilei de duminică, 28 iulie (la care vor avea acces posesorii de abonamente de 3 zile) va fi anunțat în viitorul apropiat, au transmis organizatorii evenimentului.

Mai multe detalii puteți găsi pe site-ul oficial al festivalului, www.artmaniafestival.ro.

