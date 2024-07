Concert aniversar Alternosfera, 25 de ani de rock alternativ. Marcel Bostan: ”Vă mulțumim că ne sunteți alături”

Este un răspuns pe jumătate în glumă, pe jumătate în serios, mai ales în ceea ce privește Timpuri Noi, dar și partea referitoare la "românească", pentru că acești muzicieni incredibil de buni sunt originari din Republica Moldova, nu din România.

Cu alte cuvinte ... sunt români de peste Prut.

Alternosfera este o formație de rock alternativ care cântă în limba română, un detaliu important, pentru că mulți alții, născuți în România, cântă în limba engleză, sperând să dea lovitura "afară", peste hotare.

Formația a fost fondată în 1998, iar pe parcursul anilor şi-a schimbat componenţa, având în prezent doar 3 persoane din formula iniţială: Marcel, Marin şi Dumitru.

Timpul a trecut, iar, în aprilie 2024, Alternosfera a început o serie de concerte aniversare, pentru a marca 25 de ani de activitate, exact ca un adolescent. 25 de ani este mult și într-o căsnicie, darămite într-o formație de rock, unde spiritele sunt rebele prin definiție. Pentru că, altfel, nu ar mai cânta rock ...

Dar, da, Alternosfera a avut și o perioadă foarte dificilă, în care era cât pe ce să se desființeze, în ciuda succesului la public, mai exact între anii 2007 și 2010, după cum a mărturisit chiar liderul acestei formații, Marcel, pentru ȘtirileProTv.ro.

Marcel Bostan: "Da, a existat așa o perioadă, din 2007 până în 2010. Alternosfera în 2007 a lansat al doilea material discografic, ”Visători cu Plumb În Ochi Sau Ultima Scrisoare Pentru Femeia Nordică” și, deși albumul în sine a fost reușit, iar piesele ”Ploile Nu Vin”, ”Femeia Nordică”, ” Închisoarea Albă”, „Ne Unește Ne Desparte” au fost primite de public foarte bine, procesele interne în trupă se mișcau foarte greu și nu era clar dacă merită și dacă vrem să mergem mai departe.

La 25 de ani mă simțeam presat de realități, viața prindea un alt contur. Era foarte complicat în relația cu colegii, să le cer tot timpul pentru trupă și să le păstrez concentrarea în schimbul perspectivelor neconturate. Eram la vârsta când necesitățile financiare deveneau tot mai pronunțate, iar monetizarea din activitate era mai aproape de zero. A fost o perioadă cu lungi negocieri interne, în care m-am maturizat si am conștientizat cine sunt și unde merg."

"În loc de sonatele lui Beethoven, noi ascultam ”Smells Like Teen Spirit”

Marcel a început să cânte la vârsta la care alți băieți se jucau cu mașinuțe și trenulețe. Iar "gustul libertății", adică acel sentiment suprem al spiritului pe care numai un muzician sau un actor îl poate simți, l-a descoperit în sala de repetiții.

"Eram un copil de 12 ani când am intrat pentru prima dată într-o sală de repetiții. Eram fascinat de tobe si mi se părea incredibil de complicat să poți cânta la ele. În paralel cu liceul, eu mai făceam și școala muzicală, pianul. Și în comparație cu procesul academic foarte complex și solicitant de la școala muzicală, cu ore de specialitate, ore de solfegiu și cor, în sala de repetiție era în capul mesei anarhia. În loc de schițele lui Cerni, sonatele lui Beethoven, noi ascultam ”Smells Like Teen Spirit”. Cred că pentru prima dată gustul libertății interne l-am simțit în sala de repetiție. Un sentiment inconfundabil, care a betonat pasiunea pentru muzică.

În vara anului 1998, când au apărut primele piese la pian și primele încercări de a scrie un text, a venit și ideea de a face trupă. Pe 13 decembrie 1998 a avut loc prima repetiție în componență deplină a trupei Alternosfera. "

Iar restul e…. istorie.

Primele piese Alternosfera au fost în limba rusă, un lucru firesc până în 1991, când Republica Moldova și-a declarat independența față de Uniunea Sovietică.

"Legat de limba rusă, e vorba doar de mediul în care am pornit ca trupă. Pentru un tânăr de 15 ani din Chișinău, româna, inițial nu părea o limbă atractivă pentru a scrie un text. Iar, în timp, odată cu maturizarea, s-au conturat: unu, sistemul de valori, doi: am dezlegat rebusul identității, trei: apartenența lingvistică și codul cultural cu care te adresezi publicului... Ca rezultat, româna a revenit definitiv în textele mele." - explică Marcel nașterea Alternosferei.

Alternosfera

Iar marea lor lovitură a fost "Wamintirile", melodia cu care publicul român i-a descoperit și a început să îi iubească. Mult.

"Era luna mai 2004 când am lansat piesa și videoclipul ”Wamintirile”, moment în care putem spune că a început povestea Alternosferei ca trupă care a ieșit din anonimatul underground-ului din Republica Moldova. Dacă e să fac o scurtă recenzie, ar trebui să o luăm punctual. Eu am prins destrămarea Uniunii Sovietice, care a adus la independența Republicii Moldova și formarea noilor clase politice care au condamnat liderii și trecutul glorios a unui imperiu care ne-a anihilat identitatea. Am învățat să scriem în latină, nu doar chirilică.

A fost reformatată istoria. O altă istorie nedistorsionată. După care a urmat noul val cultural care a venit cu noi valori. ”Wamintirile” este ca o compunere la început de an școlar pe tema ”Ce am făcut eu vara asta”.

25 de ani pentru o formație de rock înseamnă și sacrificii de ordin personal. Un exemplu (poate banal pentru unii) este faptul că Marcel și-a dat seama că fumatul îi poate afecta vocea și, implicit, cariera. Așa că s-a lăsat de fumat. Și o să se mai lase… până când o să reușească.

"Să te lași de fumat nu este un sacrificiu... Fumatul este un viciu de care trebuie să scapi. Eu iarăși trebuie să mă las :) Ca în orice alte profesii, și în viața unui artist există mult stres. Prea mult efort intelectual. Timpul, sănătatea fizică și mintală sunt prețurile pe care le plătim.", spune, zâmbind, solistul vocal al formației Alternosfera.

"Ochii plâng în televizor / Nopţi întregi fără de somn / Şi mă-neacă lacrimile / Când ne terorizează ştirile”.

Aceste versuri au fost compuse prin 2004, dar sunt în continuare valabile și după 20 de ani. Pe cei din Alternosfera - și nu doar pe ei, cel mai probabil - îi terorizează știrile, mai ales acum, după doi ani de război la granița țării lor, cu o amenințare oribilă, care are chipul necruțător al Mamei Rusia, o mamă falsă, vitregă, de fapt, și foarte urâtă, în toate sensurile posibile.

"Sunt subiecte care au fost și vor rămâne mereu actuale, atâta timp cât războaiele și conflictele militare, politica murdară, sărăcia și corupția sunt sinonime cu omenirea.", spune Marcel despre "teroarea știrilor" din piesa Wamintirile.

A venit, apoi, pandemia de Covid-19, un fel de apocalipsă a artiștilor, care a dat o lovitură grea în special celor care trăiau doar din spectacole, care au fost interzise un timp. Prea mult timp.

Iar după ce lucrurile s-au mai calmat, în 2022, Alternosfera a lansat proiectul ”Theatroll - Corbul Troian”, în care și-a reinterpretat și cântat piesele alături de orchestre pe cele mai mari scene de teatru.

Cu alte cuvinte, Alternosfera s-a adaptat și s-a modelat după spiritele acelor vremuri. Așa că, acum, în 2024, nu miră pe nimeni vestea că următorul album al "fraților" noștri moldoveni va avea piese care vor descrie ororile din Ucraina.

"Eu mereu am afirmat că artistul trebuie să fie ca un aparat foto care fixează momentul. Artistul este ceea ce simte și vede. Cu regret, dar inevitabil, în cazul Alternosferei subiectul acestui teribil război se regăsește în următorul material discografic.", confirmă Marcel Bostan.

Alternosfera

Sunt mai bine primiți de publicul din Republica Moldova la concerte, comparativ cu România? Simt ei că este ceva diferit când cântă, de exemplu, în Chișinău, față de București?

Nu vom afla niciodată "acel" răspuns, pentru că Marcel este mai diplomat decât ministrul de Externe. Și, oricum, răspunsul lui este mult mai frumos și mai sincer decât cel al politicienilor care flutură aurul fals al naționalismului, care, într-un final, nu păcălește pe nimeni.

"Nu există diferență între publicul din Republica Moldova și România. Suntem același popor care, într-un final inevitabil, se va reuni atunci când politicieni de pe ambele maluri ale Prutului își vor asuma acest adevăr.", spune Marcel.

Concert aniversar în București, Alternosfera 25 de ani

În 19 aprilie 2024, la Chișinău, Alternosfera a început turneul aniversar de 25 de ani, care a continuat apoi în Brașov, Sibiu și Cluj. Iar punctul culminant este în București, 11 iulie 2024, la Arenele Romane.

Biletele sunt deja pe IaBilet, iar în deschiderea concertului vor cânta două formații ... tot din Republica Moldova: Cosmos În Buzunar și Domino.

Alternosfera

Ce mesaj are Alternosfera pentru publicul din România la aniversarea a 25 de ani de existență?

"Chiar dacă muzica mereu am scris-o doar pentru noi, din pasiune și din necesitatea de a ne exprima, vă suntem recunoscători pentru faptul că ați trăit-o și ați popularizat-o. Vă mulțumim că ne sunteți alături! Aprecierile și feedback-ul vostru au funcționat mereu ca un afrodiziac și ne-au dat încrederea că are sens să continuăm." - ALTERNOSFERA.

Alternosfera înseamnă:

Marcel Bostan – voce, clape

Marin Nicoara – chitara

Sergiu Aladin – chitara

Dumitru Costin – bass

Nick Russu – tobe

