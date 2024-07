Festivalul Rock la Mureș 2024. Programul complet pe zile, line-up final: The Casualties, Dropout Kings, Dead Like Juliet

Evenimentul are loc în perioada 12 -13 iulie, la Periam Port, în județul Timiș.

Principalele nume la festivalul Rock la Mureș 2024 sunt legendele punk The Casualties, noua senzație a genului nu metal Dropout Kings sau obișnuiții premiilor Latin Grammy Doctor Krápula.

De asemenea, printre formațiile care vor susține concerte sunt: Stain The Canvas, Dead Like Juliet, Glazed Curtains, Leons Massacre sau Suasion.

Pe lângă concertele programate pe scena principală, Marosch Stage, care se vor întinde pe parcursul a două zile, vor fi nu mai puțin de 8 concerte pe zi.

De asemenea, participanții la ediția a XII-a a festivalului Rock la Mureș 2024 se vor bucura și de o serie de activități interactive și artistice. Astfel că vor fi puse în scenă demonstrații de graffiti, workshop-uri, ateliere creative, prezentări de carte, expoziții de fotografie și multe alte activități.

”După încheierea fiecărei zile de concerte, undeva după miezul nopții, distracția se va întinde târziu în noapte, până în zorii zilei, în cort la scena Cubici, unde sunt pregătite două nopți intense de after party.

De menționat că, fiecare prestație a headlinerilor din fiecare seară, The Casualties, vineri, respectiv Dropout Kings, sâmbătă, se va încheia cu un minunat și impresionant foc de tabără care să celebreze prietenia și bucuria de a fi împreună”. - au anunțat organizatorii evenimentului într-un comunicat de presă.

Programul pentru ediția a XII-a a festivalului Rock la Mureș este disponibil mai jos:

Scena Marosch:

Vineri, 12 iulie

16.00 - 16.45: Avoid Humanity (România)

17.00 - 17.45: Tourist (România)

18.00 - 18.45: Artifer (Estonia)

19.00 - 19.45: The Desperate Mind (Cehia)

20.00 - 20.45: Psychles (Portugalia)

21.00 - 22.00: Leons Massacre (Austria)

22.15 - 23.15: Stain The Canvas (Italia)

23.30 - 00.30: The Casualties (S.U.A.)

Sâmbătă, 13 iulie

16.00 - 16.45: June Turns Black (România)

17.00 - 17.45: The Cake Is A Lie (Germania)

18.00 - 18.45: VH 2.0 (România)

19.00 - 19.45: Glazed Curtains (Austria)

20.00 - 20.45: Suasion (Belgia)

21.00 - 22.00: Doctor Krápula (Columbia)

22.15 - 23.15: Dead Like Juliet (Italia)

23.30 - 00.30: Dropout Kings (S.U.A.)

Scena Cubici:

Vineri, 12 iulie

16.00 – 21.30: Music Non-Stop w/ Guests

21.30 – 00.30: Tellesko

00.30 – 2.30: Rocco (ex-Terror Art)

02.30 – 4.00: Silv

Party until sunrise w/ Tellesko, Rocco, Silv & Guests

Sâmbătă, 13 iulie

16.00 – 19.00: Music Non-Stop w/ Guests

19.00 – 21.30: VSLN

21.30 – 00.30: Edwerd

00.30 – 2.00: G. Robotel

02.00 – 4.00: Maică-ta

Party until sunset w/ G. Robotel, Maică-ta, VSLN & Edwerd

Și în acest an, posesorii de abonament sau bilet pe zile au asigurat loc de camping gratuit într-o zonă înconjurată de pomi și verdeață, cu multă umbră și aer curat, dar și utilată corespunzător cu toalete ecologice, dușuri și loc de încărcat telefoanele și gadget-urile special amenajat.

Abonamentele, pachetele promoționale și biletele pe zile sunt diponibile online și pot fi comandate de pe site-ul iabilet.ro, însă se vor putea achiziționa și de la intrarea în festival.

Prețul unui abonament normal este de 175 de lei.

De menționat că, anul acesta, participanții la festival pot plăti la standurile cu băutură și mâncare, dar și la cele non-food, atât cu bani cash, cu cardul sau cu tokeni.

Locuitorii comunei Periam beneficiază anul acesta de o reducere substanțială la abonamentul pentru ambele zile de festival, prețul acestora fiind de numai 100 de lei.

Copiii de până la 16 ani au accesul gratuit la festival dacă sunt însoțiți de un adult posesor al unui abonament sau bilet pe o zi.

Fiind un festival pet friendly, la Rock la Mureș este permis accesul cu animalele de companie în incinta festivalului, în cazul câinilor de rasă declarată periculoasă, se va face accesul doar cu botniță. Desigur, toate animalele trebuie sa fie atent supravegheate de deținătorii lor și dotate corespunzător.

Nu este permis accesul în incinta festivalului cu pastile, stupefiante de orice natură, droguri, băuturi alcoolice din afara festivalului, obiecte ascuțite, arme, obiecte contondente, materiale pirotehnice sau petarde.

Accesul în zona de camping se poate face începând de joi, de la orele după-amiezii si este permis accesul cu mâncare, băutură, grătar, ceaun, hamac, șezlong, umbrele, mașini personale, motociclete, scutere sau biciclete.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: