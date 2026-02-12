Vedeta Jocurilor Olimpice de Iarnă și-a propus să cucerească atât medalii, cât și, posibil, un partener în timpul șederii sale la Milano și Cortina. În vârstă de 24 de ani, sportiva Team USA a concurat în proba de dublu feminin la sanie miercuri, 11 februarie, iar a doua zi a participat la ștafeta pe echipe, potrivit Mirror.

Alături de colega sa, Chevonne Forgan, ea a intrat deja în istorie ca parte a primei perechi americane calificate la proba de dublu feminin la sanie la Jocurile Olimpice din 2026 – o disciplină nou introdusă în programul olimpic.

Performanțe importante înainte de Milano–Cortina

Reprezentând SUA la sanie încă de la 16 ani, Kirkby a câștigat medalii de argint și bronz la Campionatele Mondiale de Sanie din 2024. Dincolo de debutul său olimpic, sportiva originară din Vermont a avut însă și o altă misiune la Cortina: să-și găsească dragostea. Blonda nu a ascuns în fața celor 23.000 de urmăritori de pe Instagram că era hotărâtă să nu plece din Italia fără un partener – fie el un alt olimpic sau un fan.

„Cea mai râvnită burlăciță din Satul Olimpic”

Kirkby, care atrage frecvent atenția prin postările sale din social media, și-a invitat urmăritorii să-i trimită mesaje private. Americanca a publicat un clip în care defila încrezătoare într-un body mulat, însoțit de mesajul: „Cea mai râvnită burlăciță din Satul Olimpic sosește mâine.”

Ea a scris: „Sunt fericită să anunț că vă voi arăta viața din interior a unei olimpice care își caută dragostea la Jocurile Olimpice. Rămâneți aproape.”

Peste 600 de pretendenți înainte de Ziua Îndrăgostiților

Păstrând un ton jucăuș, sportiva și-a reafirmat dorința de a-și găsi un partener. Spre încântarea fanilor, Kirkby a anunțat că va începe întâlnirile din 12 februarie, după ultima sa probă.

Ea a dezvăluit că profilurile sale de dating vor fi active la timp pentru Ziua Îndrăgostiților, declarând: „Jocurile Olimpice au început oficial, iar eu sunt la Cortina. Și da... sunt singură. Sezonul «Cea mai râvnită burlăciță din Satul Olimpic» a început.”

Într-o altă postare, a adăugat: „Am terminat cursele pe 12 și caut o întâlnire de Ziua Îndrăgostiților. Nu mă uit doar la alți olimpici pentru o cafea. Mi-am activat profilurile de dating și sunt deschisă să beau o cafea cu voi, fanii.”

Kirkby a mărturisit ulterior că peste 600 de potențiali pretendenți i-au inundat mesajele private de pe Instagram. Ea le-a spus urmăritorilor: „Am atât de mulți candidați pentru o întâlnire și sunt gata să încep să vă răspund și să vedem ce putem programa. Momentan, am deja două întâlniri stabilite pentru data de 14 și sunt deschisă să mai programez și altele, dacă îmi permite timpul.”