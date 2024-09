România, arată-ți talentul. Echipa Românii au talent caută eroii sezonului 15. Unde te poți înscrie

Scena Românii au talentse pregătește de revenire, iar echipa de producție este gata de plecarea în jurul țării pentru a-i găsi pe cei care și-au găsit curajul să facă pasul în față și să fie văzuți de cei de acasă, în sezonul 15 al celui mai iubit show!

Anul trecut, în marea finală, cei de acasă au decis ca marele premiu să meargă la Cristian Ciaușu, naistul incredibil care a cucerit prin dedicarea lui, iar pe locul secund au plasat-o pe Ana Maria Nuță, tânăra cu voce de neuitat.

Fericit, simțind că a trăit cel mai frumos moment al vieții, Cristian spunea după marea finală: ”Când Pavel a anunțat numele meu, nu am mai știut cum să reacționez! Am sărit de bucurie, ridicând marele trofeu deasupra capului. După aceea, am înțepenit în loc, fără să pot procesa ce am câștigat”.

”Visul meu dintotdeauna acesta a fost: să împărtășesc cu cei din jurul meu emoția, trăirile și talentul pe care mi Le-a dat Dumnezeu. Am ajuns foarte departe cu ajutorul celor care mă iubesc”, declara și Ana la finalul sezonului. Dacă și tu vrei să ai parte de astfel de momente și emoții, e vremea să-ți arăți talentul!

În luna septembrie, echipa de producție va merge prin țară în căutarea curajoșilor care vor să fie cunoscuți de cei de acasă: 6 septembrie (Galați, Hotel Ibis Styles Dunărea Galați), 8 septembrie (Iași, Hotel Unirea), 13 septembrie (Timișoara, Ibis Timișoara City Center), 15 septembrie (Cluj Napoca, Hotel Golden Tulip Ana Dome).

Pe 21 și 22 septembrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, în București va fi ultima oprire și ultima șansă pentru cei mai talentați să facă parte din distribuția următorului sezon.

Nu rata înscrierile pentru sezonul 15 al celui mai iubit show din România!

