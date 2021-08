Trupa Dream Theater concertează în București, în 2022, pentru a promova noul album

comunicat de presa

Trupa DREAM THEATER va ajunge la București pe 29 mai 2022, pentru a prezenta live publicului din România noul produs discografic intitulat „A View From The Top Of The World”, album care va fi lansat pe 22 octombrie 2021, prin InsideMusic.

Chiar și după sute de spectacole, peste 15 milioane de discuri vândute, două nominalizări la premiile GRAMMY și aproape patru decenii împreună, DREAM THEATER continuă să surprindă cu noi materiale discografice.

Ultimul videoclip lansat de formație „The Alien”, a depășit 1 milion de vizualizări în numai 2 săptămâni.

Concertul de la București este organizat de către Promusic Events și Maximum Rock, iar biletele sunt disponibile prin www.AmBilet.ro.

Primele bilete au pret earlybird și se pun în vanzare pe 03.09.2021, ora 10.00.

-► 1.300lei - Summit VIP Package:

- Pre-show socially distanced photo opportunity with members of Dream Theater.

- One (1) VIP Exclusive Wall Flag

- One (1) Guitar Pick Set and Collectors Tin

- One (1) Signed 8x10 Photo

- One (1) Commemorative Laminate with Lanyard

- One (1) VIP Exclusive Album Enamel Pin

- Onsite VIP Host

- Ticket to Concert (Golden Acces)

- Limited Availability

-► 755lei - Base Camp VIP Package **

- One (1) VIP Exclusive Wall Flag

- One (1) Guitar Pick Set and Collectors Tin

- One (1) Signed 8x10 Photo

- One (1) Commemorative Laminate with Lanyard

- One (1) VIP Exclusive Album Enamel Pin

- Onsite VIP Host

- Ticket to Concert (General Acces)

- Limited Availability

- 159lei - Acces General Earlybird (preț primele 300 de bucăți)

- 179lei - Acces General Presale

- 200lei - Acces General (preț în ziua evenimentului)

- 189lei - Golden Earlybird (preț primele 100 de bucăți)

- 229lei - Golden Presale

- 240lei - Golden (preț în ziua evenimentului)

- 250lei - Tribună Presale (disponibile doar 300 de bucăți)

- 300lei - Tribună (preț în ziua evenimentului)

Pachetele Meet & Greet sunt valabile doar însoțite de un bilet de eveniment. Acestea se achiziționează separat.