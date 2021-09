Facebook.com

Trupa constănțeană de metal progresiv White Walls își lanseaza oficial albumul ”Grandeur”, apărut online în octombrie 2020, printr-un concert care va avea loc în 17 septembrie 2021 în clubul Quantic din București.

Concertul de lansare a albumului ”Grandeur” a fost amânat până acum din cauza pandemiei de Covid-19.

În deschidere vor concerta 3 trupe, alese special pentru acest eveniment:

-► Breathelast - o formație de rock / metal cu diverse influențe din sfera alternativ/metal/core din Constanța - București, fondată în 2010, cu rădăcinile multor altor proiecte locale la bază (Crize, Godmode, etc).

-► W3 4R3 NUM83R5 - Reprezentând scena metalcore din Brașov din 2014, trupa a dobândit un public fidel prin spectacolele pline de energie, plasându-se printre trupele locale importante din scena metalcore

-► ohhimark - o formație de ”prog metal” cu tentă ambientală, formată în anul 2017 din 5 membri români și francezi. Piesele de pe albumul trupei de debut "What We Cant See" au fost comparate cu Karnivool, Vola sau Tesseract

Potrivit unui comunicat de presă, evenimentul va respecta toate restricțiile impuse de autorități, motiv pentru care se pune în vânzare un număr limitat de bilete.

Biletele achiziționate inițial pentru data de 24.10.2020 sunt valabile (automat, fără o altă formalitate din partea cumpărătorilor) pentru data de 17.09.2021.

Biletele se pot achiziționa exclusiv de pe www.AmBilet.ro la următoarele prețuri:

- Presale: 70 lei (preț redus până la data de 16.09.2021)

- Normal: 80 lei (în ziua evenimentului – 17.09.2021)