Actriţa Dakota Johnson împlineşte 35 de ani. Cum și-a început cariera. GALERIE FOTO

Încă din timpul şcolii şi-a dorit să devină model. În 2006 a fost votată Miss Golden Globe, la fel ca mama sa, în 1975. În 2009 a încheiat un contract de modelling cu Mango, călătorind în Australia.

Filmul ei de debut a fost "Crazy in Alabama" (1999), în care ea şi sora sa vitregă Stella Banderas au jucat rolul fiicelor, iar rolul mamei din film a fost interpretat chiar de mama lor reală, Melanie Griffith.

Primul succes cinematografic a fost în 2010, cu un film regizat de David Fincher, "The Social Network", pelicula primind opt nominalizări la Oscar, potrivit site-ului imdb.com. A mai apărut în filmele "Beastly" (2011), alături de Vanessa Hudgens şi Mary-Kate Olsen; "Chloe and Theo" (2015); "For Ellen". Anul 2012 i-a adus roluri în multe filme: "Goats" (2012), "The Five-Year Engagement" şi varianta pentru televiziune a filmului "21 Jump Street", precizează acelaşi site.

Primul show de televiziune în care a apărut a fost "Ben and Kate" (2012).

În 2014 a interpretat rolul principal feminin în "Date and Switch". Tot în 2014 a apărut în filmele "Need for Speed", "Cymbeline", iar în anul următor, în "Fifty Shades of Grey", rol pentru care a câştigat People's Choice Award for Favorite Dramatic Movie Actress, arată nbc.com. Au urmat roluri în "Black Mass" (2015), "How to Be Single" (2016).

În 2017 a jucat în "Fifty Shades Darker", iar în 2018 a filmat pentru "Fifty Shades Freed". Tot în 2018, a jucat în filmul horror "Suspiria", apoi în thrillerul "Bad Times at the El Royale". În 2022, Dakota Johnson a interpretat rolul Domino în comedia romantică "Cha Cha Real Smooth", peliculă produsă de compania sa, intitulată TeaTime Pictures.

În 2024, poate fi urmărită în filmul "Madame Web", Dakota deţinând rolul principal.

