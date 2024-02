„Am așteptat-o 10 ani de zile”. Mărturia dureroasă a mamei care și-a pierdut copilul a doua zi după naștere, în Focșani

Iar a doua zi, părinții au fost anunțați că bebelusul a murit.

Femeia avea sarcina dusă la termen și la sfârșitul săptămânii trecute a sosit la spital pentru naștere naturală. La un moment dat, medicii au observat că pulsul copilului este neregulat și au decis ca femeia să nască prin cezariană.

Operația a decurs normal, iar femeia a născut o fetiță pe care a apucat să o vadă doar câteva secunde. A doua zi, mama a fost anunțată că bebelușul a murit.

Mirela Păun, mama copilului: „Este prima sarcină, a fost dorită, am așteptat–o zece ani de zile, am simțit-o, am vorbit cu fata mea, a stat la mine în burtă și am simțit-o în fiecare clipă, am asteptat nouă luni de zile și acum în loc să fac botezul mă pregătesc de înmormantare”.

Părinții acuză medicii de lipsă de profesionalism.

Mirela Păun, mama copilului: „Dimineață la ora cinci și jumătate a venit o doctoriță în sala de ATI și mi-a zis că are vești proaste pentru mine, că fetița nu este bine și că are o hemoragie internă puternică”.

Ancheta dispusă de Direcția de Sănătate Publică constată că protocolul a fost respectat.

Cătălin Graur, director executiv DSP Vrancea: „O echipă de insoectori sanitari din cadrul serviciului de control din DSP Vrancea s-a deplasat în aceeași zi în care s-a depus sesizarea părinților. În urma controalelor făcute la secția de ginecologie și neonatologie s-a constatat că protocoalele și procedurile de lucru pe aceste două secții au fost respectate”.

Medicii de la Spitalul Județean Focșani spun că nou-născutul suferea de o malformație congenitală.

Alina Cosma, purtător de cuvânt Spitalul Focșani: „Din primele cercetări se pare că nou-născutul suferea de boala hemoragică a nou-născutului care s-a declanșat post partum, nu a răspuns la tratament, a avut o evoluție extrem de rapidă și a avut, cel mai probabil ca și cauză o boală congenitală”.

Analize suplimentare sunt așteptate. Până atunci, părinţii copilului au făcut plângeri la Parchet și Poliţie și spun că vor să afle dacă este vinovat cineva de moartea primului lor copil.

