Jennifer Lopez, zi de naștere fără Ben Affleck. Cum și-a petrecut artista cea de-a 55-a aniversare. GALERIE FOTO & VIDEO

„Aceasta sunt eu...acum”, a scris vedeta în dreptul descrierii. Artista a a îmbrăcat un costum de baie alb dintr-o singură piesă pe care l-a accesorizat cu o pereche de cercei aurii și brățări în aceeași nuanță, potrivit Yahoo News.

Cuplul a fost în centrul speculațiilor privind starea căsniciei lor timp de luni de zile, după ce n-au mai fost văzuți împreună și surprinși de paparazzi din martie până în mai.

Cu câteva zile înainte de ziua ei de naștere, artista a organizat o petrecere în The Hamptons, New York, pe 20 iulie, în timp ce Ben a rămas în Los Angeles. Jennifer a avut o petrecere cu tematica Bridgerton, cu invitați, inclusiv rude și prieteni apropiați, îmbrăcați în costume regale.

Diva pop s-a născut la 24 iulie 1969, în cartierul Bronx, din New York. La vârsta de 5 ani, a început să ia lecţii de canto şi dans. A urmat şcoala elementară catolică Holy Family din cartier, înainte de a absolvi şcoala pregătitoare pentru fete Preston High School. În 1986, la 17 ani, a obţinut un loc la Phil Black Dance Studio din Manhattan, dar şi un mic prim rol în filmul ''My Little Girl''. În 1991, a primit prima ei mare şansă odată cu alegerea ca dansatoare în emisiunea TV, "In Living Colour" (1990-1994).

Jennifer Lopez este căsătorită din 2022, cu actorul Ben Affleck, cu care a mai fost logodită în 2002. Nunta planificată pentru 2003 a fost anulată cu câteva zile înainte, iar cuplul s-a despărţit în 2004. J.Lo a mai fost căsătorită cu Ojani Noa (1997-1998) şi cu dansatorul Cris Judd (2001-2003). În iunie 2004, artista s-a căsătorit cu cântăreţul Marc Anthony, cu care i-a avut pe gemenii Max şi Emme, născuţi la 22 februarie 2008. În iunie 2014, cuplul a divorţat.

