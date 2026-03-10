În centrul atenției se va afla Florin Prunea, care ar putea avea parte de o revanșă simbolică în fața unui suedez, la mai bine de 30 de ani de la celebrul meci dintre echipa de fotbal a României și cea a Suediei, de la FIFA World Cup din 1994.

Momentul cu adevărat spectaculos al serii îl va avea în prim-plan pe Florin Prunea. Nick, arbitrul suedez care va conduce jocul de salvare, va intra în ring împotriva fostului portar al naționalei României. Concurenții vor scanda și vor face galerie pentru Prunea, exact ca pe marile stadioane. „Suedezii sunt coșmarul vieții mele”, spunea Florin Prunea în edițiile trecute, după ce a primit chiar și un cartonaș roșu din partea arbitrului într-unul dintre jocurile din Desafio: Aventura. Acum, însă, are ocazia unei revanșe simbolice. „De când aștept momentul ăsta”, spune Florin Prunea înainte de confruntarea directă.

Momentul trimite inevitabil la amintirea meciului dintre România și Suedia de la 1994 FIFA World Cup, când „tricolorii” au fost eliminați în sferturile de finală după loviturile de departajare. Atunci, echipa națională a fost foarte aproape de o calificare istorică în semifinale. Totuși, în minutul 115, Florin Prunea a ieșit greșit din poartă, iar Kenneth Andersson a reușit să trimită mingea în plasă. Meciul a ajuns la lovituri de departajare, unde Suedia s-a impus cu 5-4.

PRO TV a fost lider de audiență cu ediția de luni a reality show-ului Desafio: Aventura. În intervalul orar 20:28 – 23:23, emisiunea prezentată de Daniel Pavel a înregistrat 5.6 puncte de rating și 19.6% cotă de piață în rândul publicului național cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Momentul de maximă audiență a atras în fața micilor ecrane, la PRO TV, peste 1.3 milioane de telespectatori, confirmând interesul crescut al publicului pentru cel mai urmărit reality show al momentului - Desafio: Aventura.

În această seară, Visătorii și Luptătorii vor intra într-o bătălie decisivă pentru salvare, într-un ring amplasat în mijlocul junglei thailandeze. Concurenții vor disputa un joc de contact care le va testa atât forța fizică, cât și strategia. Regulile sunt simple, dar solicitante: fiecare participant va avea o pernă și va încerca să își destabilizeze adversarul prin împingere, pentru a-l scoate din ring. Loviturile de orice fel sunt interzise, iar confruntarea va semăna cu o luptă de sumo, în care echilibrul și tactica pot face diferența.

În urma acestei bătălii pentru salvare, doi jucători din echipa pierzătoare se vor duela pentru a rămâne în competiție. Cine va fi eliminat din Desafio: Aventura vom afla în doar câteva ore. Tot atunci rămâne de văzut dacă Florin Prunea își va lua revanșa, măcar simbolic, în ringul din jungla thailandeză. Va reuși fostul portar al României să transforme această confruntare într-un moment memorabil? Aflăm în această seară, de la ora 20:30, la PRO TV. Ediția poate fi urmărită cu o zi în avans, pe VOYO.