(P) Diversifică meniul cafenelei tale cu băuturile pe bază de matcha

Această pudră fină de ceai verde japonez nu doar că adaugă o notă exotică și vibrantă băuturilor, dar oferă și numeroase beneficii pentru sănătate, ceea ce o face atractivă pentru o gamă largă de consumatori.

Ce este Matcha

Obținut din frunze de ceai verde cultivate la umbră și măcinate fin, matcha este o pudră de un verde intens, cu un conținut foarte ridicat de antioxidanți. Procesul de umbrire înainte de recoltare crește concentrația de clorofilă și aminoacizi, conferindu-i ceaiului matcha acest profil nutrițional distinct. Spre deosebire de ceaiul verde obișnuit, unde frunzele sunt infuzate și consumată doar infuzia - frunza fiind aruncată, consumul de matcha implică ingerarea întregii frunze sub formă de pudră. De aceea concentrațiile de nutrienți (l-teanină, quercitină, cofeină, vitamina C, EGCG) din matcha sunt mult mai mari decât în orice alt tip de ceai verde din lume. Acesta este și motivul pentru care matcha are atât de multe beneficii pentru sănătate și pentru care matcha câștigă din ce în ce mai mulți adepți la nivel global.

Beneficiile Matcha

Despre beneficiile consumului de matcha puteți citi în detaliu pe Matchabar.ro, importator și distribuitor de matcha japonez, de calitate superioară. Nu putem însă să nu menționăm măcar câteva dintre ele pentru a vă ajuta să înțelegeți de ce matcha este cunoscut și ca ”elixir al tinereții”: efect energizant, luptă împotriva oboselii psihice și anxietății și induce o stare de relaxare, întărește sistemul imunitar, combate stresul oxidativ, benefic în curele de slăbire.

Matcha în meniurile cafenelelor

Includerea matcha în meniurile cafenelelor oferă o alternativă la băuturile pe bază de cafea. Matcha se adresează celor care caută alt tip de energie - blândă, de durată și nu boost-ul urmat de “coffeine crash” dat de cafea, dar și celor interesați de un stil de viață sănătos. Printre băuturile pe bază de matcha care au câștigat popularitate în cafenele și bistrouri din întreaga lume se numără:

Matcha Ceremonial, clasic: preparat după metoda tradițională, doar cu apă, fără alte adaosuri

Matcha Latte: O combinație cremoasă de matcha și lapte, servit cald.

Iced Matcha Latte: O variantă răcoritoare a matcha latte, servit cu gheață.

Deserturi, cocktailuri, mocktailuri cu matcha: Preparate care cuceresc prin culoare și gust.

Ce tip de matcha este recomandat să folosesc în cafeneaua mea?

Calitatea matcha utilizată este crucială pentru succesul băuturilor oferite. De aceea răspunsul scurt este: matcha autentic japonez, de calitate.

Lucrurile se complică puțin atunci când vine vorba despre tipul de matcha. Vorbim în cele ce urmează despre ele pentru a vă ajuta să înțelegeți ce tip de matcha se folosește în funcție de rețetă.

Matcha ceremonial

Este obținut doar din frunzele recoltate în prima recoltă a anului, la sfârșit de aprilie – început de mai iar frunzele de ceai sunt recoltate exclusiv manual pentru a evita oxidarea. Apoi nervurile și codițele sunt complet îndepărtate, astfel că în Matcha ceremonial nu ajunge decât partea moale a frunzei. Astfel procesate, frunzele sunt măcinate cu pietre de moară tradiționale, din granit. Pentru a nu ”arde” matcha, viteza cu care o moară de granit macină (indiferent că este manuală sau acționată electric) este una foarte mică, aceasta măcinând echivalentul a 30g matcha/ oră. Rezultatul? Un ceai matcha cu o culoare verde smarald, o textură foarte fină, cremoasă și gust umami intens, fără a fi amar.

Drumul de la frunză la matcha de grad ceremonial este unul laborios iar acest lucru se reflectă în prețul acestui tip de matcha. Matcha ceremonial este un ceai extrem de delicat, cu un proces care implică multă grijă de la cultivare la procesare, de aici și costul ridicat. Matcha Ceremonial ar trebui să fie folosit exclusiv la prepararea ceaiului în mod tradițional - doar cu apă, căci această metodă îi permite consumatorului să simtă, aprecieze și să-i savureze din plin gustul.

Matcha tradițional sau premium

Cu gust foarte ușor amărui, matcha premium are o culoare mai puțin intensă decât matcha ceremonial. Acest lucru nu înseamnă că matcha premium este un ceai de calitate slabă, el fiind adesea folosit în școlile japoneze de ceremonie a ceaiului. Este o alternativă convenabilă ca preț pentru prepararea băuturilor pe bază de matcha dar nu se folosește la gătit.

Matcha culinar

Dacă este superior, poate fi folosit atât la prepararea băuturilor pe bază de Matcha, cât și al deserturilor. Matcha culinar are o culoare verde mai deschis și este mai “aspru”, cu gust intens, perfect pentru prepararea băuturilor cu matcha și lapte, a deserturilor sau a altor rețete din bucătăria japoneză sau fusion.

Desigur că dacă doriți, puteți folosi matcha de grad ceremonial la prepararea unui matcha latte, dar vă rugăm să rețineți că gustul său delicat va fi “acoperit” de lapte, îndulcitori, eventuale arome din siropuri sau piureuri, iar clientul nu va simți diferența. Sfatul nostru: nu vă lăsați influențați de social media, că matcha latte se prepară doar cu matcha de grad ceremonial. Nu numai că este o afirmație menită să vă inducă în eroare, dar în Japonia aceasta este considerată o risipă, dacă nu aproape un sacrilegiu, mai ales în contextul actual, în care Japonia anunță că nu mai are suficient Matcha pentru a satisface cererea întregului mapamond.

Ca o concluzie, introducerea matcha în meniul cafenelelor reprezintă o oportunitate de a diversifica oferta și de a atrage noi segmente de clienți interesați de alternative sănătoase și inovatoare la băuturile tradiționale pe bază de cafea. Prin selectarea atentă a ceaiului matcha, instruirea personalului și educarea consumatorilor, cafenelele pot valorifica la maximum potențialul acestui superaliment japonez.

