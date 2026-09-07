Aceasta este concluzia la care au ajuns analiștii de la Centrul Britanic pentru Avantaj Strategic (CSA), potrivit Financial Times.

Dacă luăm în considerare doar uraniul extras în Rusia, cota Rusiei pe piața globală în 2024 era de doar aproximativ 5%. Cu toate acestea, Uranium One, o companie Rosatom, exploatează uraniu în Kazahstan, Tanzania și Namibia și a semnat recent un acord cu Niger.

Luând în considerare minele străine, CSA a calculat că Rusia controla aproape un sfert din capacitatea mondială de exploatare a uraniului în 2024. Până în 2040, analiștii prevăd că această cifră ar putea crește la 36%.

„Până în 2040, am putea fi la fel de dependenți de uraniul rusesc precum eram de petrolul și gazele rusești în 2022”, a declarat analistul CSA Gareth Heywood.

În ultimii ani, relatează Financial Times, din cauza prețurilor scăzute la uraniu la nivel mondial și a cererii slabe, țările occidentale au redus investițiile în dezvoltarea unor astfel de zăcăminte.

Cu toate acestea, CSA consideră că cererea globală de uraniu ar putea crește în următorii ani.

Cu toate acestea, reprezentanții industriei doresc să obțină garanții înainte de a se angaja în investiții pe termen lung în extinderea mineritului de uraniu. Urenco, o companie deținută majoritar de guvernele olandez și britanic, a declarat că întreprinderile ar dori să vadă un „semnal clar” din partea guvernului că energia nucleară va face parte din strategia de securitate energetică pe termen lung.

Rusia a fost cel mai mare furnizor de uraniu pentru centralele nucleare comerciale americane. În mai 2024, autoritățile americane au impus o interdicție asupra importurilor de uraniu din Rusia, dar scutirile care permit importul acestuia în Statele Unite rămân în vigoare până în 2028.

Uraniul extras în afara Rusiei cu participarea Uranium One nu este supus sancțiunilor. Uniunea Europeană nu a interzis importul de uraniu rusesc.