Viceprimarul din Corbu promite că se pot construi pe plajă clădiri cu 6 etaje. Zona permite 2

LITORAL, INTRAVILAN III. Anul acesta încep șantierele pe plaja și faleza de la Corbu. Primarul promite clădiri cochete, care se potrivesc Deltei Dunării.

Viceprimarul, care deține hectare întregi în cea mai bună zonă, a început să le vândă investitorilor cu o altă promisiune: că vor putea ridică 6 etaje într-o zonă cu regim de maximum două.

Ne continuăm drumul pe litoral și ajungem în Năvodari, orașul pe teritoriul căreia se află unele dintre cele mai înghesuite și mai înalte clădiri de pe litoral.

Bine ați venit pe strada Lotus din Mamaia Nord. Aici găsim unele dintre cele mai scumpe hoteluri și apartamente de pe litoral. În perioada 15-19 iulie, de luni până vineri, 4 nopți, o camera într-unul dintre hotelurile de aici costă 4.896 de lei. Adică 266 euro pe noapte plătește cineva că stea aici într-o camera de hotel.

Fiecare dintre aceste clădiri, luată de sine stătătoare, are o arhitectură interesantă, plăcută privirii. Înăuntru camerele sunt spațioase și mobilate luxos. Însă împreună ele formează un paravan de betoane care flanchează spațiul public. Locurile de parcare sunt insuficiente, iar pietonii sunt nevoiți să facă slalom printre bălți, mașini și tomberoane de gunoi.

Din nou plecăm de la premiza că toate clădirile respectă legile și planurile urbanistice zonale. Încercăm să aflăm care a fost logica din spatele deciziilor de urbanism. I-am solicitat un interviu primarului Sorin Chelaru. N-am primit un răspuns. Am mers la sediul primăriei în două rânduri în căutarea persoanei responsabile cu presă. N-am găsit-o.

Pe la mijlocul stațiunii se înalță alte două turnuri, tot în prima linie. La amiază, umbra lor acoperă întreaga plajă. Un fenomen cu care ne vom întâlni din ce în ce mai des atât în Mamaia, cât și Năvodari. Are loc tocmai în perioada în care doctorii ne recomandă să stăm la soare.

Ne întoarcem în primăria din Năvodari. O doamnă de la Direcția de urbanism ne dă câteva detalii despre cele două clădiri. Terenul este împărțit între doi coproprietari. Unul spune că nu la el, ci la vecinul sunt problemele. Și mai susține că a făcut și reclamații în acest sens.

În biroul primăriei, o angajată de la urbanism ne arată pe o planșă că atât parcela pe care se află cele două turnuri, cât și cea de lângă, cu nisip și terenuri de sport sunt construibile și au regim mare de înălțime.

Nu am găsit coridorul de la linia cea mai înaintată a valului, nici în planșele puse la dispoziție de angajații Năvodari. Și acest PUZ are avizul CNZC și le da dreptul legal dezvoltatorilor să ridice caldiri înalte pe aceste terenuri. Ar fi fost sau nu posibil acest lucru dacă se trasa coridorul de 50 de metri de la linia cea mai înaintată a valului?

În 2013, Consiliul Județean Constanța a emis o hotărâre prin care a stablit că oricine construiește în județ trebuie să aloce între 30 și 50% din suprafață terenului pentru spații verzi. Cine n-are loc la sol, trebuie să planteze pe acoperiș sau să pună vegetație pe pereți. Dezvoltatorul acestor patru blocuri și-a asumat în documentația de mediu că va respecta prevederea.

Toată porțiunea dintre blocuri este acoperită cu dale din beton. Dezvoltatorul susține că încă nu sunt gata lucrările și că la final dalele vor fi înierbate.

O bună parte din zona de coastă a Navodarului este în prezent fie platformă betonată, fie drum de pământ. În această zonă spațiile de parcare sunt insuficiente iar între blocuri nu e nici măcar un fir de iarbă. De la stradă până la mare totul este sau va fi betonat.

Plecăm de la premiza că toată lumea respectă avizele care stau în spatele autorizațiilor de construcție emise de primărie. Am solicitat în scris primăriei Năvodari un punct de vedere despre cum se aplică la ei în oraș hotărârea consiliului județean privind spațiile verzi. Până acum nu am primit niciun răspuns.

Plecăm din Năvodari și ajungem la Corbu. Suntem în rezervația biosferei Deltei Dunării. Terenurile cu verdeață dintre faleză și plajă cât și câmpurile de deasupra falezei au fost trecute anul trecut în intravilanul localității, iar primăria a aprobat planuri urbanistice zonale pentru toată suprafață. Au avize de la Mediu, Rezervația Deltei Dunării și CNZC. Îl sunăm pe propietarul terenurilor colorate cu albastru și pretindem că suntem investitori imobiliari interesați de un teren în prima linie de la mare.

Persoana de la celălalt capăt al firului este viceprimarul din Corbu, Marin Cornel. El este proprietarul terenurilor. Mergem la primărie să-l întrebăm pe primar care este regimul de înălțime în zona Z1 din PUZ, cea în care viceprimarul ne-a spus ce se pot ridică 6 etaje. Pe planșa PUZ-ului regimul de înălțime este P+2.

Primarul ne trimite la viceprimar pentru mai multe explicații. Spune că vicele este cel care s-a ocupat de PUZ. Suntem împreună cu Cornel Marin fix în dreptul terenurilor pe care le deține. Prima linia de la mare. Încă nu știe că noi suntem cei care l-au sunat săptămâna trecută.

În documentele trimise de viceprimar am găsit un plan de zonificare din 2015. Așa arată zona Z1, cea cu exceptiile, iar tabelul spune că are o suprafață de 36.500 de metri pătrați. În avizul de la Consiliul Județean, datat septembrie 2017, zona Z1 are aceeași suprafață. În schimb, în planul de reglementări de pe site-ul primăriei, zona Z1 cea cu excpetiile de 25 de metri, are o suprafață dublă și arată diferit.

În Constanța, Decebal Făgădău trebuie să facă ordine în haosul care vine din urmă. Înalta Curte a dispus reîntoarcerea ternurilor retrocedate ilegal în proprietatea primăriei. Pe multe se află clădiri ridicate și cumpărate de dezvoltatori și cumpărători de bună credință. O situație juridică unică în România. La Năvodari stațiunea de interes național riscă să fie sufocată de clădiri înghesuite. În timp ce la Corbu responsabilii par să nu fi învățat nimic din greșelile stațiunilor vecine.

Litoralul are multe fețe, în funcție de perspectiva din care-l privești. Pentru milioane de turiști ar trebui să fie o oază de relaxare. Pentru localnici, o sursă de bunăstare de care să beneficieze toată lumea, nu numai un grup restrâns de indivizi. Pentru dezvoltatori este un loc unde se întâlnesc interese de sute, poate chiar miliarde de euro. Este rolul autorităților să navigheze prin această mare agitată de interese.

