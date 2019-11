Traficul de carne vie, fenomenul dureros și rușinos care pune România pe primul loc în UE

OAMENI DE VÂNZARE I. Caracal, Câmpulung Muscel, Vaslui, Bacău. Orașe ale României pe care le leagă ceva - sunt locuri în care se înregistrează frecvent dispariții ale unor tinere. Copile, unele dintre ele minore.

Intrăm astăzi în culisele unui fenomen rușinos și dureros, care pune România pe primul loc într-un clasament care nu ne face deloc onoare - suntem țara cu cele mai multe tinere traficate.

Am mers și în România, dar și în Italia, una dintre destinațiile preferate de rețelele de traficanți.

Vă arătăm astăzi drumul fetelor, dar și al banilor - sute de milioane de euro, din exploatare prin prostituție. Vă avertizăm că urmează detalii ce pot avea un puternic impact emoțional. Filmări cu camera ascunsă, filaje și interceptări, dar și mărturii șocante, toate demonstrează ușurința cu care copilele de la noi sunt ademenite și trecute granița, pentru a fi sclave sexuale în Occident. O anchetă semnată Rareș Năstase.

Ocupăm locuri codașe în Europa în statisticile privind veniturile, condițiile de trai și combaterea corupției, în schimb suntem pe primul loc într-un top extrem de dureros, care șochează continentul: traficul de carne vie.

Șapte din zece tinere care a ajung să fie exploatate în toată Europa de rețele transfrontaliere bine organizate provin din România.

Asta arată cel mai recent raport al Eurojust și Europol, în care se precizează clar că două treimi dintre victimele traficului de persoane înregistrat în țările Uniunii sunt fete livrate de la noi din țară. Aparent, își vând corpul pentru că așa vor. Dar nu e voința lor, ci a celor care le exploatează și le terorizează. Doar filmate pe ascuns își povestesc calvarul.

Polițist: "E dificil să le faci să vorbească despre lucuri despre care nu ar trebui să vorbească! Dacă vorbesc, sunt considerate trădătoare!"

E vorba de un control bazat pe bătaie, dar și pe multe constrângeri emoționale și psihologice. Iar fetele sunt doar o marfă pe o piață neagră de sute de milioane de euro. Rețelele de carne vie românești au devenit cele mai prolifice din Europa.

Cel mai grav este că tot mai multe dintre victimele acestor rețele sunt minore! Copile păcălite să plece pe un drum de pe care cu greu mai pot ieși!

Victimă: “Pentru mine a fost ca un monstru care mi-a răpit copilăria. Odată ce ajungi aici nu îți cere dacă vrei să faci sau nu, sare direct la pumni, bătaie, ca să te facă, de frică, să o faci!"

Reprezentant DCCOA: "Din păcate, în ultimii 3 ani, cam jumătate din ce instrumentăm sunt trafic de minore! E mult! E foarte mult! Sunt foarte vulnerabile, sunt foarte ușor de convins."

Nivelul scăzut de trai în multe zone de la noi face racolarea adolescentelor foarte ușoară. Uimitor este însă cât de ușor sunt aceste tinere trecute peste graniță, deși nu sunt majore și nu au accordul părinților.

Victima: "Până nu am făcut 18 ani nu am arătat niciun document! Eu nu am trecut nici pitită, nu eram ascunsă, eram la vederea personalului din Vamă. De la noi din România și un copil de un an, dacă vrei, îl treci Vama! Pentru 200-300 de euro! Foarte simplu. Eu sunt un astfel de caz."

Victimă: "Eu cât am fost minoră aici, am ieșit prima și prima oară cu documente false, cu fotocopie falsă. Eram minoră, nu știam, și am stat 4 ani așa, până am făcut 18 ani!"

Michelangela Barba, președinte asociație pentru protecția victimelor: "Unele organizațîi din Italia, cum este Papa Giovanni, care monitorizează de ani de zile străzile, vorbesc de un total de peste 15.000 de minore românce, care au ajuns aici pe străzi!"

Procurorii DIICOT au anunțat în această vară că au în lucru aproape o mie de dosare care privesc traficul de persoane și traficul de minori. Italia este una dintre destinațiile cele mai profitabile pentru traficanți. Prostituția nu este incriminată în Peninsulă, fiind practicată pe stradă, în văzul lumii, iar grupările de crimă organizată formate din români sunt asemănate cu sindicatele Mafiei.

Alfredo Fabrocini, comisar șef Operațiuni Speciale Italia: "Sunt organizații mai complexe, care sunt structurate pe verticală, cu legături externe, au elemente similare cu organizațiile criminale din Italia, faimoasa Mafia."

250 de euro într-un buzunar de la pantaloni, încă 250 în altul, un top de bani la geacă, alte topuri puse bine la cămașă. Un tânăr e filmat în timp ce numără aceste sume și le doseste prin haine. E român și e membru într-o rețea profitabilă de trafic de carne vie, iar filmarea e făcută la începutul anului, într-un mall din orașul Bergamo.

Săptămânal, acest individ, alături de alții din filieră, face legătura între tinere care se prostituează pe stradă, și care practic aduc bani grupării, și palierul superior, reprezentat de o intermediară româncă, la rândul ei fostă prostituată.

Aceasta are rolul să colecteze banii de la tinerii care controlează fetele, așa că primește de la ei, săptămânal, toți banii făcuți la stradă, din prostituție. Conform polițiștilor români și italieni, care au destructurat împreună rețeaua chiar în vara acestui an, intermediara împărțea mai departe banii, între cei doi capi ai filierei, un român și un albanez.

Alexandru Iftodi, procuror DIICOT Iași: „Aceste organizații criminale își externalizează activitatea. În sensul că recrutează fetele din România, dar le duc în Vest pentru că acolo își maximizează profiturile și acolo se obțin cei mai mulți bani mudrari. Ulterior au loc transferuri de bani în România, au loc tranzacții imobiliare…”

Ceteteanul albanez este un interlop cunoscut de oamenii legii, în zona Bergamo și era plătit pentru că el controla anumite străzi de la periferia orașului. Celălalt lider, românul din Pașcani, era cunoscut pentru că dă bani cu camătă în România, și fiind prieten cu albanezul, dezvoltase în timp filiera românească transfrontalieră, deși în Italia poza într-un om onest, care nu are nimic de a face cu sfera penală. De altfel, în rarele dați când mergea la întâlnirile intermediarei românce cu transportatorii care livrau banii, se ferea să fie văzut de aceștia.

Paolo Storoni, șeful carabinierilor din Bergamo: “Controlul asupra locurilor unde fetele ies să se prostitueze îl au albanezii. Și gruparea românească era și ea cumva constrânsa să plătească o sumă lunar către albanezi, existând amenințări cu agresiuni fizice și altercații cu românii. Fetele erau obligate să plătească sume mari. Erau obligate să plătească între 70 și 100 de euro, pe zi, practic închirierea locului unde se prostituau."

Iată un autocar plecat din România și filat de ofițeri sub acoperire, care ajunge în autogară din Bergamo. Din el coboară o tânără ce abia împlinise 18 ani, convinsă să renunțe la ultimul an de școală, pentru a lucra în Italia. Fata a așteaptat preț de o ora în stație, până când își face apariția, cu o mașină luxoasă, cea care îi promisese un trai pe vătrai în Peninsulă, adică intermediara rețelei, pe care abia o cunoscuse în România.

Victimă: "Ea mi-a plătit biletul, cu câteva zile înainte de a merge cu autocarul. Am mers cu ea după ce am ieșit de la școală. Mi-a spus că e secretară la o firmă de avocatură, că are propria casă cumpărată și voi sta cu ea, nu voi plăti nimic și voi lucra la un bar."

În schimb, imaginile de la supraveghere arată că tânăra a fost dusă direct într-unul din cuiburile celorlalte prostituate, un apartament unde fetele stăteau cu protectorii lor. Toți ar fi început să o preseze să uite de locul de muncă promis în țară și să treacă direct pe străzi.

Polițist BCCO: "De la 60.000 de euro pe an, în sus. Chiar și în cazurile acelea de jumătate-jumătate, din jumătatea ta plătim aia, aia, aia, și tu rămâi cu te miri ce. Se spune că a făcut 80.000 de euro într-un an, ea a dispus de 2.000-2500 de euro. Restul banilor… Asta e cazul de jumi-juma."

Polițiștii au descoperit că 10 tinere, cu vârste între 20 și 23 de ani, erau agățate în mare parte prin metoda "lover-boy".

Polițist BCCO: “Constrângerea lor e un proces care durează. Unele pot răspunde la un șantaj, la o amenințare, unele pot răspunde la constrângeri fizice."

Toți cei 8 membri ai rețelei au fost reuniți și sunt cercetați. Printre ei se află și mama intermediarei, cea care, conform interceptatilor telefonice, i-ar fi cerut fiicei ei să îi ia telefonul tinerei nou venite și să o forțeze să se prostitueze.

Mama intermediarei a fost ulterior eliberată, pentru că are în grijă o altă fiica minoră. Locuiește gard în gard cu o verișoara.

Capul român al filierei din Bergamo are sechestru în Italia pe o casă frumoasă, dintr-o zonă cu ștaif a orașului, unde trăia împreună cu fiul și soția lui. Sechestru i-a mai fost pus și pe un alt apartament dintr-un cartier nou al orașului, unde fetele primeau clienți când nu făceau strada.

Și în timp ce carabinierii din Bergamo s-au lăudat pe plan local de reușita colaborării cu Poliția Română, pe străzile controlate de suspectul albanez sunt și în prezent multe alte prostituate. Afacerea merge strună, tot cu tinere românce, care, filmate pe ascuns, povestesc că, la rândul lor, plătesc tribut săptămânal altor albanezi.

Victimă:

-Și toată zona asta e la albanerzi aici?

-Da, noi venim aici, muncim, dar nu este strada noastră, e strada la un albanez!"

-Și ai găsit locul asta aici?

-Da, am vorbit cu albanezul, plătesc trei sute și ceva la albanez, e treaba mea ce fac aici!"

Are doar 21 de ani, provine din Craiova și spune că a fost adusă de curând. Față a fost adusă în zona după lăsarea întunericului de către protectorul ei. Un albanez care i-a oferit loc cu vad bun, într-un sens giratoriu, cu acces către un drum lăturalnic, unde clienții pot trage pe dreapta. Cât timp ea e la stradă, individul așteaptă în apropiere.

Alexandru Iftodi, procuror DIICOT Iași: “Este foarte dificil de acționat doar în România, de aceea noi trebuie să avem deschidere către cooperarea cu aceste state din Vest, altfel vom fi depășiți.”

O tânără exploatată care face denunț poate fi protejată în Italia, nu și dacă se va întoarce în România, unde poate redeveni ușor victimă.

Alfredo Fabrocini, comisar șef Operațiuni Speciale Italia: “Rețelele criminale au tendința să se refacă, să se regenereze după un timp, după ce au loc arestările."

În plus, nici autoritățile italiene nu pot proteja familiile victimelor din România, la rândul lor amenințate. Unele dintre tinere au lăsat acasă părinți bolnavi, dar și copii sau frați mai mici, iar exploatatorii lor știu cum să le inoculeze teamă, astfel încât să nu-și mai mențină plângerile inițiale.