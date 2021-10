Din 7.000 de angajați ai Primăriei Capitalei, 1.500 nu fac nimic, dar sunt păstrați în funcții

În Primăria Capitalei, se ia o decizie abia după ce măcar 6 departamente își dau acordul. Asta înseamnă timp pierdu și hârtii plimbate, de cele mai multe ori, fără rost.

În plus, primăria are în subordine instituții pe care nu reușește să le țină în frâu, dar unde se toacă banii bucureștenilor. Cum este posibil, vedem dintr-un nou episod: ''Statul degeaba''.

Primăria Capitalei. O instituție cu peste 26.000 de oameni în subordine. Un colos.

O înșiruire aglomerată de directori de cabinete, departamente și direcții, șefi servicii, funcții de conducere. Așa arată organigrama Primăriei Capitalei și fiecare căsuță din această reprezentare are în spate zeci și sute de angajați, în total 7.500, plătiți în fiecare an cu 700 de milioane de lei, mulți dintre ei, plătiți degeaba.

”Nicușor Dan, primarul Capitalei: Aș zice că între 1.000-1.500 din 7.000.

Reporter: De când ați venit, câți oameni ați dat afară?

Nicușor Dan: Nu am dat pe disciplinar”.

La un an de la preluarea mandatului, Nicușor Dan încă se acomodează. L-am găsit lângă un teanc de cutii cu documente pe care le studiază.

”Am încercat să intrăm și să filmăm prin birourile funcționarilor din primărie, dar nu se poate. Să nu-i stresăm, să nu-i deranjăm”.

La cei 7.500 de angajați se mai adaugă angajații din cele 23 de companii aflate în subordinea primăriei, înființate de fostul primar Gabriela Firea, care au pierderi uriașe.

”Pierderile anuale au fost undeva la 200-300 de milioane de lei pe an. Cu companiile municipale”.

Pentru a înțelege cum funcționează sau mai bine zis cum nu funcționează instituțiile din subordinea primăriei luăm ca exemplu Compania Parcuri și Grădini.

Echipamentele și utilajele companiei zac nefolosite într-o fabrică de la marginea orașului, în timp ce marile parcuri ale Capitalei sunt un dezastru.

Compania a fost înființată în 2017 și a primit exclusivitate pe lucrările din cele mai mari parcuri din București. Asta în condițiile în care primăria avea o instituție care se ocupa fix de același lucru, ALPAB, Administrația Lacuri și Parcuri, care a rămas în funcțiune cu rolul de administrator al parcurilor.

Companie înființată de Firea ca să ia de la primărie prețuri de 20 de ori mai mari ca la privat



Pierderile au fost uriașe. Într-un referat al primăriei se arată că, în 2016, ALPAB a cheltuit 17 milioane de lei cu întreținerea spatiilor verzi.

După înființarea companiei, cheltuielile s-au dublat și au ajuns în 2019 la 40 de milioane de lei pentru aceleași lucrări.

Nicușor Dan: ”Ca să tundă iarba dintr-un parc, pe piața liberă găsești și cu 20 bani mp. Această companie a primăriei lua un leu pe tuns și un leu pe strâns iarba pe care o tundeau.... haha, de 10 ori mai mult. Ca să golească un coș de gunoi, 5 lei”.

Prețurile au fost stabilite de fostul consiliu al Capitalei. Noul consiliu n-a fost în stare să le modifice, motiv pentru care Primăria Capitalei, timp de 8 luni, între octombrie 2020 și mai 2021, n-a dat nici măcar o comandă de lucrări companiei, iar angajații ei, 250 în total, au stat degeaba. Alina Drăghiciu este directorul companiei, numită de USR în luna aprilie.

”- În mare parte au stat.

- Așteptând comandă de la primărie?

- Da”.

Și-au încasat însă salarii, în total, un milion de lei în fiecare lună, mare parte din acești bani au mers către angajații din birouri. În referatul primăriei se arată că personalul Tesa este plătit cu un milion de euro pe an.

”Alina Drăghiciu, director Compania Parcuri și Grădini: Salariile celor care lucrează aici? Nu pot să vă dau detalii. Sunt salarii ca în administrație.

Reporter: Sunt salarii mari?

Alina Drăghiciu: Nu pot să vă dau detalii”.

Directorul câștigă 12.000 de lei pe lună. În timp ce compania a stat degeaba, în 8 luni parcurile au fost năpădite de bălării și gunoaie, băncile s-au rupt, pavajul s-a stricat. Alina Drăghiciu susține că a făcut toate demersurile posibile pentru a lucra în parcuri.

Alina Drăghiciu: ”Am încercat pe toate canalele să comunicăm. Telefon, mail. Am trimis adrese. Mă gândeam că e obligativitate să răspundă cineva la aceste adrese. Nu s-a întâmplat așa ceva”.

Angajații Primăriei Capitalei toacă banii și sănătatea bucureștenirlor

Abia la sfârșitul lunii august, după ce presa a semnalat dezastrul din principalele parcuri ale Capitalei, primarul s-a mobilizat și a ieșit în parc. A luat și măsuri. L-a mutat pe directorul Bogdan Tănase de la șefia ALPAB la departamentul Cultură. L-am găsit într-un birou gol.

Nu vrea să vorbească în fața camerei pentru că, cităm, "nu vrea să fie celebru". Susține că n-a avut cum să aibă grijă de parcuri întrucât Primăria Capitalei nu a dat bani.

Nicușor Dan: ”Există o presiune, așteptare legitimă a oamenilor de a rezolva problema din parcuri. Am considerat că nu se poate realiza sub acea conducere și am luat o măsură de urgență. Ca să iau măsura asta am fost obligat de lege să dau acestui om care avea o poziție câștigată o poziție echivalentă”.

La începutul verii, când parcurile s-au umplut de bălării, primăria a început să comande companiei lucrări cu țârâita la aceleași prețuri, mult peste cele din piață și a plătit până acum 6 milioane de lei. În luna septembrie, Consiliul General a hotărât să închidă 14 companii, printre care și pe cea care se ocupa de parcuri.

”- Ele sunt desființate în acte sau au plecat și oamenii acasă?

- Nu sunt acasă, ca să fie desființate, acte, durează”.

Și o să tot dureze. Angajații companiei au dat ALPAB și primăria în judecată, vor salarii compensatorii. Și aceeași situație se întâmplă și în celalte companii.

Într-un oraș care rămâne fară aer, se sufoca, astfel de dispute intre instituțiile primăriei par absurde. Dar ele se întâmplă și rezultatele se văd și simt.

Orașul e poluat, spațiile verzi se usucă în timp ce angajații stau și toacă banii și sănătatea bucureștenilor.