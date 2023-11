Statul a dat bani grei unor falși revoluționari, ani la rând. România, la aproape 34 de ani de la Revoluție

Rafturi întregi de dosare mărturisesc aberații, abuzuri, inexactități care au urcat unii indivizi pe suferințele și sacrificiile altora, mulți.

34 de ani s-au scurs de la Revoluţia care a adus acestei ţări liberatea. Preţul s-a plătit scump. Peste o mie de oameni şi-au pierdut viaţa, alte mii au fost răniţi.

După 34 de ani, România încă nu este în stare să îi tragă la răspundere pe cei care au pricinuit atât de multă suferinţă şi încă nu ne este clar cine sunt vinovaţii. Asta în coditiile în care avem instituţii înfiinţate fix pentru a face lumină în această poveste. Se luptă între ele pe funcţii, bani şi sedii. La doar câţiva metri de bulevardul Magheru unde au murit oameni este Institutul pentru Studierea Revoluţiei.

Funcţionează într-o clădire cu o valoare uriaşă, în buricul capitalei. Institutul este înfiinţat de fostul preşedinte Ion Iliescu, acuzat de infracţiuni împotriva umanităţi în dosarul Revoluţiei. De câţiva ani se încearcă, fără rezultat, desfiinţarea lui. Avem şi o comisie parlamentară.

Există dosare în cutii a peste 20 de mii de revoluţionari. Din păcate, multe sunt întocmite cu încălcarea legii şi au adus şi aduc beneficii unor oameni care n-au dreptul să le primească, indivizi care s-au urcat pe suferinţa celor care au ieşit în stradă în decembrie 89 şi au profitat de ea.

Mihai Dodu conduce secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România. A fost numit pe funcţie în luna aprilie şi ce a găsit aici l-a sperit.

Mihai Dodu, secretar de stat: „Eu mă uit, eu nu mai merg prin spatele blocului, eu nu mai merg pe scurtături, merg numai pe bulevarde, numai lumină. Nu mai merg cu bicicleta. Când conduc, mă uit stânga dreaptă, mă uit serios”.

Unul dintre angajaţi vorbeşte sub protecţia anonimatului pentru că se teme.

Angajat: „Problema este că suntem o instituie eşuată într-un stat eşuat cum spune măreţul nostru preşedinte. Când am venit şi am văzut ce furaciune e aici am fost siderata. Aceasta instituţie era un robinet de făcut bani nu doar pentru ei, cei care conduceau, dar şi pentru partide”.

Dodu susţine că din datele strânse până acum de secretariat rezultă că statul roman a plătit în ultimii ani peste 400 de milioane de lei unor oameni care şi-au cumpărat certificat de revoluţionar.

Interlopi, foşti securişti şi miliţieni şi-au luat certificat de revoluţionar pentru beneficii: bani de la stat, spaţii comerciale, terenuri, locuri de veci şi multe altele. În 2010, statul incapabil să facă lumină în această poveste sistează plata indemnizaţiilor către luptătorii remarcaţi prin merite deosebite, categorie unde erau cele mai multe fraude. În 2014, guvernul Ponta da o ordonanţă „în vederea acordării recunoştinţei statului român faţă de persoanele care au avut un rol determinant la victoria Revoluţiei române şi pentru descurajarea abuzurilor”. Beneficii se acordă celor care în perioada 14-22 decembrie 1989 şi-au pus viaţa în pericol în confruntările cu forţele de represiune, au ocupat şi apărat obiectivele de importanţă deosebită doar în localităţile în care, în urma acestor acţiuni şi confruntări au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului”. Adică, până la ora 12 şi 10 minute, 22 decembrie 89. Luptătorul cu rol determinant primeşte din partea statului 2020 de lei pe lună, 10 mii de metri pătraţi de pământ în extravilan, 500 de metri în intravilan şi multe alte drepturi. Ordonanţa deschide o adevărată cutie a Pandorei. În perioada următoare Secretariatul de stat primeşte peste 3.500 de solicitări pentru acordarea acestui titlu.

În 2016, procurorii au constatat că 290 certificate cu rol determinat au fost date ilegal. Secretarul de stat de la acea vreme, Adrian Sanda este principalul suspect. Sunt arestaţi şi subalternii săi.

În 2015, acelaşi secretariat de stat emite decizii prin care acordă "rol determinant în revoluţie" pentru mai multe oraşe printre care Uricani, Buzău, Târgovişte, Băile Herculane.

Mihai Dodu, secretar de stat: „S-au făcut oraşe cu rol determinant. La început erau doar 9 după care s-au făcut. Băile Herculane, adică regimul comunist a fost înlăturat la Băile Herculane. Pe probe tu trebuie să dovesti că până la fugă dictatorului tu ai avut morţi răniţi, pe probe, numai că unele probe...”

Reporter: Care sunt avantajele?

Mihai Dodu, secretar de stat: „Caz concret, dacă oraşul Arad e declarat cu rol determinant, toţi acei revoluţionari primesc rol determinant. Nu doar merite deosebite, 1100, mai primesc 2020 de lei”.

Târgovişte este pe lista oraşelor cu rol determinant în Revoluţie. Secretariatul de stat susţine că situaţia este ilegală. S-a ajuns la tribunal. Iar statul roman s-a mai ales cu un proces.

Atena Piceava este juristul secretariatului de stat.

Atena Piceava, jurist SSPR: „Drama este că noi ne luptăm cu o întreagă mafie. De aproape 30 de ani ei fac certificate, statul îi pune în plată cu terenuri, indemnizaţii fără să îndeplinească condiţiile şi au acest patern în metal ca acest secretariat a fost făcut pentru ei când de fapt a fost făcut pentru respectarea aplicării drepturilor”.

Secretariatul de stat are peste 900 de dosare în instanţă. Piceava reprezintă statul roman în toate.

Atena Piceava, jurist SSPR: „Acum suntem în colaps. Începând de mâine nu mai exista niciun consilier juridic. Singura care era a fost transferată la Ministerul Energiei. A zis că nu mai poate cu atâtea instante. Vă imaginaţi la atâtea dosare active cum să aperi interesele statului”.

Într-un document, Parchetul Militar arată că la Târgovişte nu au fost morţi sau răniţi înainte de fuga dictatorului, ceea ce înseamnă că revoluţionarii de aici nu pot avea rol determinant. Am încercat să stau de vorbă cu revoluţionarii din Târgovişte. N-au vrut.

În Parlament, în mandatul 2016-2020, Comisia pentru revoluţionari a avut puterea să decidă cine a fost sau nu la Revoluţie. Parlamentul a fost dat în judecată de revoluţionari. Nicu Falcoi conduce acum comisia care nu face nimic.

Reporter: Câte procese aveți?

Nicu Flacoi, președinte Comisia pentru revoluționari: „Sunt multe. Nu ştiu să vă spun cu exactitate. Acum ar trebui să vorbesc cu departamentul juridic, pentru că ei se ocupă de chestia asta. Din păcate, unele se soluționează cu despăgubiri pe care Parlamentul trebuie să le plătească și sunt uneori despăgubiri pe zi, adică li se dă câştig de cauză, spre exemplu, şi se spune Parlamentul să le rezolve problema”.

Am solicitat Parlamentului date. Mi s-a comunicat că e nevoie de mult timp pentru a le strânge şi pentru a calcula despăgubirile. În 2019, 500 certificate cu rol determinat sunt emisie de preşedinţia României.

În 2020, DNA-ul intra pe firul celor 500 de certificate, recunoaşte că sunt multe suspiciuni de fraudă, dar clasează cauza întrucât beneficiarii nu primiseră încă bani la momentul anchetei. Îi primesc după clasare, când fostul secretar de stat Puiu Fesan îi pune în drepturi. Se deschide un nou dosar penal că zace la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, alături de alte 14 dosare care îi vizează pe falşii revoluţionari. Anul acesta, în dosarul deschis în 2016 s-a dat achitare. Între timp foştii secretari Adrian Sanda şi Puiu Fesan au murit.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 19-11-2023 18:50